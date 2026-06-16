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Mundial 2026

Túnez designa como entrenador en medio del Mundial a director técnico que hizo historia en Qatar 2022

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sabri Lamouchi, extécnico de la selección de Túnez - Foto: EFE
Sabri Lamouchi, extécnico de la selección de Túnez - Foto: EFE
La selección africana se encuentra en medio de un revolcón tras un debut fallido en el Mundial 2026.

El seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, fue cesado este lunes tras la dura derrota en el Mundial 2026 ante Suecia.

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Los dirigentes de la selección africana anunciaron rápidamente su reemplazo para reencauzar el camino en los dos próximos juegos de la fase de grupos.

La federación tunecina decidió sustituir al entrenador por otro técnico francés. Se trata de Hervé Renard, quien hizo historia en la Copa del Mundo Qatar 2022 tras imponerse en el debut a Argentina dirigiendo a Arabia Saudita.

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La decisión se produce tras la humillante derrota de las Águilas de Cartago por 5-1 ante Suecia, el domingo, en su primer partido del torneo.

"El presidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Moez Nassari, anunció que se había alcanzado un acuerdo oficial con el entrenador francés Hervé Renard para que tome las riendas de la selección nacional de fútbol hasta el final del Mundial 2026", informó la cadena pública tunecina.

"Renard llegará el martes a Monterrey, donde dirigirá la primera sesión de entrenamiento con la selección", añadió el medio oficial.

En cuanto a Sabri Lamouchi, que ocupaba el cargo desde enero pasado, "se acordó por mutuo acuerdo poner fin a su contrato".

El futuro del exinternacional francés, de origen tunecino y de 54 años, estaba en entredicho desde hacía unas semanas y se deterioró de manera irreversible tras la goleada ante Suecia.

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No es el primer seleccionador de la historia en ser despedido durante un Mundial. Henryk Kasperczak, también con Túnez, lo fue en 1998 tras dos derrotas en la fase de grupos.

Aquel Mundial, disputado en Francia, tuvo otras dos víctimas: Cha Bum-kun (Corea del Sur) y el brasileño Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita).

El español Julen Lopetegui fue cesado como seleccionador de la Roja la víspera del inicio del torneo en Rusia 2018 luego de que se anunciase su fichaje como entrenador del Real Madrid.

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