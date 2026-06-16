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Mundial 2026

Atajó en un Mundial con Francia y ahora será titular con Argelia ante Messi: hijo de Zidane se decidió por sus raíces en lugar de seguir camino de su padre

junio 16, 2026
Por: Diana Pérez
Luca Zidane | Foto: AFP
Luca Zidane | Foto: AFP
Con tan solo 7 partidos, Zidane será el arquero titular de Argelia frente a la Argentina de Lionel Messi.

Ante el tan esperado debut de la selección argentina, que buscará defender su título como campeona del mundo, hay un nombre en particular que se ha vuelto tendencia en las últimas horas en todo el mundo.

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Esta vez el astro argentino Lionel Messi no es el tema más hablado a puertas de su debut, sino uno de los apellidos que muchos conocen en el mundo del fútbol: Zidane.

Uno de los cuatro hijos del exfutbolista y entrenador Zinedine Zidane será el encargado de defender el arco de Argelia ante Argentina.

Luca Zidane, de 28 años, es uno de los cuatro hijos de uno de los referentes más grandes de Francia, sin embargo, muchos se preguntan por qué no eligió al equipo galo para atajar en la cita mundialista.

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Lo cierto es que Luca ya tiene historia con las juveniles de Francia tras jugar para la sub-17, equipo con el que fue campeón en 2015 en el Campeonato Europeo Sub-17 de Bulgaria.

Además, mientras defendía el arco galo de la sub-17 disputó la Copa del Mundo en Chile en el 2015, en donde solo llegaron hasta los octavos del torneo tras ser eliminados por Costa Rica desde el punto penal.

Sin embargo, el futbolista decidió tomar un camino distinto del esperado y sumarse a las filas de Argelia, selección con la que raíces. Zidane tiene triple nacionalidad: francesa de nacimiento, española por su madre y argelina por descendencia.

Por ello, decidió irse con el conjunto argelino para honrar a sus raíces paternas. Esto porque sus abuelos emigraron desde Argelia hasta Francia. Por esta razón pidió el cambio de federación y ser elegible para el equipo africano.

En septiembre de 2025, obtuvo la habilitación oficial por parte de la FIFA y en octubre de ese mismo año debutó en las eliminatorias mundialistas en el partido que Argelia enfrentó ante Uganda.

La decisión ha sido vista como una manera, no solo de rendirle un homenaje a sus raíces, sino también de desmarcarse de la exitosa carrera que hizo su padre con Francia, con la que fue campeón del mundo en 1998.

Con tan solo 7 partidos, Zidane será el arquero titular de Argelia frente a la Argentina de Lionel Messi.

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