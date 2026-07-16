Giro diplomático: Abelardo de la Espriella retirará el apoyo de Colombia a la demanda contra Israel en la CPI

Un giro absoluto. El equipo de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, confirmó este jueves que a partir del 7 de agosto, día de su posesión presidencial, el país retirará formalmente su apoyo a la denuncia por presunto genocidio contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI).

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La decisión se dio a conocer después de una reunión en Washington entre el ministro designados de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, y el canciller de Israel, Gideon Sa’ar.

En esta reunión se decidió seguir un plan para detener las acciones legales internacionales que había empezado la administración anterior y también para restaurar completamente las relaciones económicas y diplomáticas entre Colombia y Israel.

Restablecimiento inmediato de relaciones

Esto marcará un nuevo comienzo en las relaciones diplomáticas entre ambos países, la nueva administración no solo dejará de apoyar el litigio en la Haya, sino que ordenó reactivar los lazos comerciales con Israel.

El comunicado del equipo de empalme enfatizó el compromiso de recuperar de forma inmediata los lazos históricos y comerciales con Israel a partir de su primer día de mandato.

"Se acordó una hoja de ruta para la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, a partir del 7 de agosto", indicó en un comunicado oficial del gobierno colombiano.

El anuncio se produce en medio de una intensa agenda del gabinete designado en territorio norteamericano, previo a la cita con el canciller israelí.

Delegados del presidente electo entre ellos José Manuel Restrepo, futuro canciller, sostuvieron encuentros de alto perfil en Washington con figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, lo que será el nuevo rumbo de las relaciones del país.