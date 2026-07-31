Gianni Infantino da marcha atrás a propuesta de inversiones privadas en la FIFA y habla de su plan a futuro: "El proyecto ha generado divisiones"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio marcha atrás este viernes al proyecto de abrir financiación privada al máximo ente del fútbol mundial para sus torneos de selecciones, incluidos los Mundiales.

A través de un comunicado divulgado por la FIFA, Infantino, explicó las razones que lo llevaron a poner fin al proyecto.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”, comenzó diciendo.

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El dirigente aseguró que la propuesta estaría vigente siempre y cuando las asociaciones miembro acordaran su acuerdo.

“Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios”, agregó.

En ese sentido, señaló que el proyecto no avanzará, lo que pone fin a la polémica suscitada mundialmente en los últimos días desde que se conoció la propuesta. “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará”, declaró.

A su vez, aseguró que en el futuro su intención será hacer crecer el fútbol a nivel mundial de la mano de las confederaciones miembro.

“De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, concluyó.

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Cabe resaltar que la propuesta generó una ola de críticas al interior de la FIFA e incluso en las confederaciones de distintas partes del mundo como UEFA, Concacaf y Asia.

Conmebol, por su parte, pidió a la FIFA más explicaciones sobre el proyecto, sin fijar una postura definitiva.