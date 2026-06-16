Jugador de Nueva Zelanda, catalogado como el más famoso del Mundial, está cerca de fichar por equipo sudamericano

El Mundial 2026 arrancó el pasado jueves y ha dejado varias sorpresas entre los 16 encuentros ya disputados.

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Una de ellas fue el resultado favorable de la selección de Nueva Zelanda que debutó este lunes y tuvo la atención mundial gracias a uno de sus jugadores, quien se hizo famoso antes del comienzo de la cita orbital.

Se trata del defensa neozelandés Tim Payne, cuyo perfil en redes sociales colapsó en los días previos al Mundial después de que el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "elscarso", decidiera que era el jugador "menos conocido" de la Copa Mundial.

En Instagram y TikTok, Scarsini publicó un video en el que animaba a su audiencia a dar "me gusta", comentar y seguir la cuenta del defensa del Wellington Phoenix y de los All Whites, apodo de la selección de Nueva Zelanda.

Precisamente, este lunes Payne debutó con Nueva Zelanda en el partido ante Irán que terminó empatado 2 a 2.

El defensa suena con fuerza para ser fichado por un equipo sudamericano, según informó en las últimas horas el medio Sky Sports.

Payne estaría muy cerca de fichar por el equipo paraguayo Olimpia y recaería en el fútbol guaraní después de la Copa del Mundo.

El defensor pasaría del Wellington Phoenix F. C. de la A-League de su país al fútbol sudamericano. Además, disputaría el torneo local y la Copa Sudamericana.

Y es que el mismo equipo paraguayo, horas antes del debut de Payne, publicó en sus redes sociales un mensaje que ilusionó a los aficionados.

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Horas antes del encuentro ante Irán, el perfil del equipo paraguayo publicó un emoji con la bandera de Nueva Zelanda sin dar más detalles.

Se espera que el fichaje sea oficializado en las próximas horas.