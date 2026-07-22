La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

A tan solo días de completarse un mes de la tragedia causada por los fuertes terremotos que en gran magnitud afectaron a La Guaira, Venezuela, rescatistas, funcionarios de seguridad y voluntarios aún continúan trabajando sin descanso en la remoción de escombros, debajo de los cuales siguen encontrando cuerpos de las víctimas fatales, entre ellos bebés y mujeres embarazadas, según relatos.