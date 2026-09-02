Venezuela recibirá el Panamericano de Béisbol 5 en sus categorías adulta y juvenil

'La mesa está servida' para el Panamericano de Béisbol 5 en las categorías adulta y juvenil, que tendrá como escenario la ciudad de Barquisimeto, estado Lara (Venezuela).

VEA TAMBIÉN El expelotero venezolano Magglio Ordóñez fue seleccionado en la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol Latino o

Ambos torneos se disputarán de manera simultánea entre el 13 y el 18 de octubre, con la participación de seis países.

En la categoría adulta competirán las siguientes naciones: Cuba, Puerto Rico, México y Venezuela.

VEA TAMBIÉN Así fue recibida en su país la selección sub-12 de béisbol de Venezuela tras ser excluida de la Serie del Caribe Kids 2026 o

Mientras tanto, el torneo juvenil tendrá como principal atractivo la posibilidad de obtener la clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

En esa categoría participarán los siguientes combinados: Cuba, Puerto Rico, México, Argentina, Perú y Venezuela.

Las delegaciones tienen previsto arribar el 13 de octubre. La fase inicial se desarrollará entre el 14 y el 16, mientras que las semifinales y la final están programadas para el 17 de octubre. Los dos campeonatos se celebrarán en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

VEA TAMBIÉN La Liga Venezolana de Béisbol Profesional anuncia los horarios de los juegos para la temporada 2026-2027 o

El béisbol 5 es una versión urbana, rápida y accesible del béisbol tradicional. Esta se juega sin bates ni guantes, utilizando únicamente una pelota de goma y las manos.

Dicha disciplina fue lanzada a nivel internacional por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) en 2017, inspirándose en juegos callejeros populares como la "pelotica de goma" en países como Cuba y Venezuela.