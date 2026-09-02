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Béisbol

Venezuela recibirá el Panamericano de Béisbol 5 en sus categorías adulta y juvenil

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de 'béisbol 5' - Fotos de referencia: Pexels / X
Jugadores de 'béisbol 5' - Fotos de referencia: Pexels / X
La llegada de las diferentes delegaciones está pautada para el 13 de octubre.

'La mesa está servida' para el Panamericano de Béisbol 5 en las categorías adulta y juvenil, que tendrá como escenario la ciudad de Barquisimeto, estado Lara (Venezuela).

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Ambos torneos se disputarán de manera simultánea entre el 13 y el 18 de octubre, con la participación de seis países.

En la categoría adulta competirán las siguientes naciones: Cuba, Puerto Rico, México y Venezuela.

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Mientras tanto, el torneo juvenil tendrá como principal atractivo la posibilidad de obtener la clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

En esa categoría participarán los siguientes combinados: Cuba, Puerto Rico, México, Argentina, Perú y Venezuela.

Las delegaciones tienen previsto arribar el 13 de octubre. La fase inicial se desarrollará entre el 14 y el 16, mientras que las semifinales y la final están programadas para el 17 de octubre. Los dos campeonatos se celebrarán en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

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El béisbol 5 es una versión urbana, rápida y accesible del béisbol tradicional. Esta se juega sin bates ni guantes, utilizando únicamente una pelota de goma y las manos.

Dicha disciplina fue lanzada a nivel internacional por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) en 2017, inspirándose en juegos callejeros populares como la "pelotica de goma" en países como Cuba y Venezuela.

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