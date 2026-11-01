NTN24
Domingo, 01 de noviembre de 2026
Domingo, 01 de noviembre de 2026
Navidad
Programa: El Informativo

Al estilo del dictador Maduro: Rodríguez inauguró la Navidad mientras Venezuela enfrenta la crisis

noviembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Esta realidad genera campañas bajo el lema "Navidad sin presos políticos".

También le puede interesar

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Navidad

Al estilo del dictador Maduro: Rodríguez inauguró la Navidad mientras Venezuela enfrenta la crisis

Presidente Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Atentado en Algeciras, Huila, en plena celebración de Halloween: contundente advertencia de Abelardo de la Espriella

ELN y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Bombardeo

Uso de drones por primera vez: revelan detalles desconocidos del bombardeo del régimen de Venezuela al ELN

Delcy Rodríguez - Foto: EFE.
Felipe González

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

Rick Scott espera que en ocho meses haya un gobierno democráticamente elegido en Venezuela

BUQUES MILIATRES- CANVA
Irán

Pulso entre EE. UU. e Irán en medio de amenazas del régimen: ¿diálogo o enfrentamiento tras elecciones?

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Ponen en duda las millonarias reservas petroleras de Venezuela que el régimen exhibe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Al estilo del dictador Maduro: Rodríguez inauguró la Navidad mientras Venezuela enfrenta la crisis

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Marco Rubio - Foto: EFE
CIA

La CIA publica video instructivo para que cubanos puedan colaborar con EE. UU. tras anuncios sobre el régimen de Trump y Rubio

Richard Grenell, enviado especial a Venezuela-Foto: EFE
Donald Trump

Escándalo en círculo cercano a Trump: acusan a Grenell de desvío de recursos

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Marco Rubio - Foto: EFE
CIA

La CIA publica video instructivo para que cubanos puedan colaborar con EE. UU. tras anuncios sobre el régimen de Trump y Rubio

Richard Grenell, enviado especial a Venezuela-Foto: EFE
Donald Trump

Escándalo en círculo cercano a Trump: acusan a Grenell de desvío de recursos

Carne Laboratorio - Foto Canva
Carne

Carne cultivada: podría reducir el uso de tierra hasta un 90 %, pero aún enfrenta retos ambientales y económicos

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Cruce entre Abelardo de la Espriella y capturado - Captura de pantalla de redes sociales
Abelardo de la Espriella

El fuerte cruce de De la Espriella con capturado en el megaoperativo en Bogotá: "Vamos a ver si allá es igual de guapito y de alzadito; se te van a ir más de 40 años por asesino"

Abelardo de la Espriella | Foto EFE
Colombia

Abelardo de la Espriella y la ofensiva contra “Los del Sur”: así golpean al crimen en Colombia

Abelardo de la Espriella
FBI

Colombia crea una alianza con el FBI y Europol para recuperar la seguridad en la frontera con Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023