NTN24
Sábado, 10 de octubre de 2026
Sábado, 10 de octubre de 2026
Cristiano Ronaldo

Inesperado giro: la Federación Portuguesa de Fútbol abre expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo

octubre 10, 2026
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
El presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, declaró que esto es "el procedimiento normal".

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal ha tomado un nuevo rumbo.

Según comunicó este sábado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), abrirá un proceso disciplinario contra CR7 de "carácter urgente" por su abandono a la concentración del equipo nacional tras desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus.

La federación señala que el expediente disciplinario tiene como fin determinar "la eventual sanción que pudiera recibir" Cristiano, quien se encuentra actualmente suspendido de manera preventiva.

En su comunicado, la federación también hizo énfasis en que ha decidido dar "carácter urgente al procedimiento" que lleva a cabo su Comisión de Instrucción Disciplinaria, que será la encargada de dar su veredicto.

o

El presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, declaró que esto es "el procedimiento normal" y por ello hace un llamado a que la "calma y serenidad" sea lo que prime en este proceso.

Esto porque sabe que "todo el mundo tiene ganas de recuperar a nuestro capitán lo antes posible".

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el 30 de septiembre, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Selección de Portugal

Futbolistas

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este juicio es un tratado a la tortura": abogado sobre el caso de capitán venezolano Anyelo Heredia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nuevas revelaciones: vinculan a Nicolás Maduro y Cilia Flores con el ELN y las FARC

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Deportes

Ver más
Raphinha y Endrick Moreira | Foto: EFE
Brasil

Alerta por futbolista sudamericano que volvió a lesionarse tras partido con la selección de su país

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Deportes

Las grandes ligas de Europa ejercen presión a Infantino y exigen una reforma profunda de la FIFA

Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Deyna Castellanos

A pesar de la derrota, fanáticos recibieron de la mejor forma a Deyna Castellanos en su primer partido con Tigres Femenil

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella dejó ver duro golpe contra el Clan del Golfo: foto de "narcoterrorista" abatido muestra impactantes detalles en la bolsa con el cuerpo

Rescatan a secuestrado en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Impactante operativo de rescate de las Fuerzas militares de Colombia en Bogotá contra el Clan del Golfo

Apagón en Venezuela / María Gabriela Gil, esposa de Primitivo Cedeño, gobernador del estado Portuguesa (Venezuela) - Fotos: EFE / X
Apagones Venezuela

"¿Qué vamos a hacer, una varita mágica?": esposa del gobernador de Portuguesa genera polémica tras comentario sobre protestas por apagones

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

ELN publica nuevo video sobre el secuestro de tres policías de la Dijín - Captura de pantalla de redes sociales
ELN

ELN publica nuevo video sobre el secuestro de tres policías de la Dijín ocurrido en Cúcuta: Abelardo ha tenido posición contundente ante el hecho

José Raúl Mulino, presidente de Panamá - Foto: EFE
Terremoto en Panamá

"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden": José Raúl Mulino sobre el potente sismo que sacudió Panamá

Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Esto es lo que no nos han contado de la llegada de DELCY RODRÍGUEZ A NY: ¿Por qué un jet privado?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023