Inesperado giro: la Federación Portuguesa de Fútbol abre expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal ha tomado un nuevo rumbo.

Según comunicó este sábado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), abrirá un proceso disciplinario contra CR7 de "carácter urgente" por su abandono a la concentración del equipo nacional tras desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus.

La federación señala que el expediente disciplinario tiene como fin determinar "la eventual sanción que pudiera recibir" Cristiano, quien se encuentra actualmente suspendido de manera preventiva.

En su comunicado, la federación también hizo énfasis en que ha decidido dar "carácter urgente al procedimiento" que lleva a cabo su Comisión de Instrucción Disciplinaria, que será la encargada de dar su veredicto.

El presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, declaró que esto es "el procedimiento normal" y por ello hace un llamado a que la "calma y serenidad" sea lo que prime en este proceso.

Esto porque sabe que "todo el mundo tiene ganas de recuperar a nuestro capitán lo antes posible".

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el 30 de septiembre, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo.