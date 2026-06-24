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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Confirmado árbitro central para el juego Colombia vs. Portugal - Fotos: Canva / EFE
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Mundial 2026

Este será el árbitro encargado de impartir justicia en el juego entre Colombia y Portugal, último juego por la fase de grupos

junio 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
La terna arbitral para el último juego de la fase de grupos entre la ‘Tricolor’ y el combinado luso será australiana.

La FIFA, por medio de sus canales oficiales, ha dado a conocer los nombres de los árbitros que impartirán justicia en los últimos juegos de la fase de grupos que se disputarán el próximo sábado 27 de junio, día en el que se definirán las 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos del certamen mundialista.

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En ese sentido, la selección Colombia ya conoce los nombres del cuerpo arbitral que dirigirá su encuentro ante su similar de Portugal.

De acuerdo con la información compartida por el ente regulador del fútbol mundial, la terna arbitral para el último juego de la fase de grupos entre la ‘Tricolor’ y el combinado luso será australiana.

Según la FIFA, el juez central del encuentro entre Colombia y Portugal será el árbitro iraní, nacionalizado australiano, Alireza Faghani, quien estará acompañado por sus compatriotas George Lakrindis y Andrey Lindsav, como jueces de línea.

Entre tanto, los hondureños Said Martínez será cuarto árbitro y Walter López será el juez de reserva.

¿Quién es Alireza Faghani, árbitro central que dirigirá el juego entre Colombia y Portugal?

Faghani nació en Kashmar, Irán, el 21 de marzo de 1978; con el tiempo se nacionalizó australiano, nacionalidad bajo la cual desde el año 2008 es árbitro internacional de la FIFA.

Alireza ya sabe qué es dirigir torneos importantes, pues fue el juez encargado de dirigir la final del Mundial de Clubes 2025, entre el Chelsea de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia.

Adicionalmente, esta es la tercera vez en su historial que dirige en una Copa del Mundo, pues ya lo había hecho en Rusia 2018, donde participó en cuatro partidos, y Qatar 2022, donde hizo lo propio en dos encuentros.

Como si fuera poco, también ha tenido participación en competencias de alta envergadura como Juegos Olímpicos y mundiales de categorías menores.

Recientemente, fue el encargado de dirigir el encuentro entre las selecciones de Francia y Senegal. En este juego, Alireza Faghanino no sacó ni una sola tarjeta.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Portugal?

La ‘Tricolor’ y el combinado portugués se enfrentarán el próximo sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, mejor conocido durante la Copa del Mundo como Estadio Miami, a partir de las 6.30 p.m. hora colombiana.

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