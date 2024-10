Yeferson Soteldo reveló lo que se dijo con Messi tras el encontronazo que tuvieron en el empate de la Vinotinto con Argentina

Hace unos días durante el partido entre Argentina y Venezuela en la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, un encuentro que terminó con un empate y un duro cruce entre Messi y un futbolista de la ‘Vinotinto’.

En las redes sociales se hizo viral el clip en el que se ve al ’10’ de la ‘Albiceleste’ teniendo un fuerte cruce con el delantero venezolano Yeferson Soteldo, en el que le da un manotazo a Messi y este le responde encarándolo.

De inmediato interviene Ferraresi y Otamendi, quienes apartan a ambos futbolistas para evitar un cruce mayor en medio del partido que terminaron empatando 1-1 en Maturín, en Venezuela.

Muchos usuarios en redes han estado especulando sobre cuál fue la razón para que los dos futbolistas tuvieran el fuerte cruce en medio del partido.

Pues quien salió a aclarar un poco las dudas y a referirse al tenso momento que tuvo con el astro argentino fue el mismo Soteldo, quien una transmisión en vivo que hizo habló sobre lo sucedido.

Durante la transmisión en vivo, al delantero de Gremio, un usuario le preguntó: “¿Qué te dijo Messi?”, a lo que con una risa sarcástica comentó “el Messi (…) después les digo”.

Soteldo añadió: “él (Messi) cree que yo nací en la urbanización el muertico”, mientras se reía, en ese momento, quien sería su hermana, le dijo: “que le dijiste a Messi que le regalaron el Mundial”.

Ante esto, el futbolista venezolano señaló: “yo no le dije nada. Nada más lo manoteé para que sea serio, se ve que no paraba de hablar”.

Muchos internautas han criticado al Soteldo por hablar sobre Messi, mientras que otros han dicho que el futbolista no tenía por qué dejarse calentar por el argentino, incluso si es un campeón del mundo.

“Soteldo no respeta los rangos”, “Es decepcionante ver a los jugadores no respetar a sus compañeros”, “¿Cómo vas a criticar a Messi?”, “¿Solo por no arrodillarse y rendir pleitesía ya es un agrandado?”, “Messi no paró de provocar en Maturín” y “Solo porque es con Messi, si es con cualquier otro jugador lo estuvieran alabando”, son algunos de los comentarios.