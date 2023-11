Javier Milei asegura que debe haber un ajuste fiscal o Argentina irá "a la hiperinflación con 95% de pobres y 80% de indigentes"

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, aseguró que la situación económica en el país seguirá siendo compleja por 18 o 24 meses más.

Durante su primer entrevista tras salir elegido como mandatario, el libertario dejó un preocupante balance sobre el futuro económico de la nación:

"No hay plata, si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación y a 95% de pobres y 80% de indigentes", dijo.

"Voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal", agregó.

Sobre ese "equilibrio fiscal", Milei reiteró que cumplirá con su promesa de no subir impuestos, por lo que asegura que lo hará bajando el gasto público: "se van a honrar los compromisos".

"El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", dijo Milei.

El pasado martes, el mandatario electo se reunió este martes con Alberto Fernández, mandatario saliente, en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial.

El corto comunicado finaliza diciendo que "el encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos, con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno".

Posteriormente, Fernández aseguró a NTN24 que fue “una reunión institucional, una reunión que reclamaba seriedad, pero fue una reunión cordial, una reunión amable que se prolongó por más de dos horas”.

Asimismo, en diálogo con nuestra enviada especial a Argentina, Alessandra Martín, dijo que se habló de “temas nacionales” y “temas internacionales”.