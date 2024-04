Javier Milei calificó de "hazaña histórica" el primer trimestre de superávit financiero en Argentina desde 2008

En las últimas horas, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio un discurso en cadena nacional en el que hizo un balance sobre los tres primeros meses de su gestión tras asumir el poder el pasado 10 de diciembre de 2023.

El jefe de Estado calificó de “hazaña histórica” el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008. Sin embargo, advirtió a los ciudadanos que no esperen una salida de la recesión “de la mano del gasto público”.

En marzo, el sector público registró un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos argentinos, un equivalente a 309.000 dólares, logrando así que tras casi 20 años se tenga un “superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año", dijo Milei en cadena nacional.

En su discurso, Milei acotó que se trata del “primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008”.

Para el mandatario argentino haber logrado esto en tan solo tres meses de gobierno “es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial”.

VEA TAMBIÉN Barcelona busca hasta este 30 de abril a colombianos para 63 vacantes con puestos de 6 a 8 millones de pesos o

A la par que todo esto sucede, se espera que este martes se lleve a cabo una marcha federal universitaria contra el ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei.

Personal docente, alumnos de facultades públicas y privadas se congregarán en Buenos Aires desde las 3:30 pm (hora local) en el Congreso y caminarán hacia la Plaza de Mayo y una vez en el punto de llegada, alrededor de las 6:00 pm (hora local), se leerá un documento.

Esta movilización tiene como fin rechazar los recortes presupuestarios sobre las universidades públicas y expresar el descontento hacia algunas medidas del Gobierno que van en contra de la inversión científica, tecnología y educación.

La actividad económica de Argentina cayó un 4.5% interanual en diciembre y a un 4.3% en enero, según el estatal instituto de estadísticas. Este martes se conocerá la cifra de febrero, que los analistas esperan sea igualmente elevada.

Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023 decidido a reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares.

Para ello emprendió un draconiano ajuste que incluye, entre otros, la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población.

“Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia”, expresó Milei.