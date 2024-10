Maduro recibe al secretario general de la OPEP y le promete garantías pese a escándalos de corrupción en Pdvsa

Nicolás Maduro recibió este martes en Caracas al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghais, al que prometió garantías.

El Gobierno de Venezuela expresó este martes al secretario general kuwaití su disposición a trabajar en favor de "la unión" entre los países productores de petróleo y de esa "histórica organización".

Haitham al Ghais visita Venezuela para cumplir con una "importante" agenda de trabajo, con miras a fortalecer la cooperación en los actuales "tiempos de importantes desafíos".

Este miércoles el petróleo subió pero limitó sus ganancias en un mercado más preocupado por el aumento de producción de la OPEP que por Medio Oriente.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió 0,46% a 73,90 dólares.

En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para noviembre ganó 0,39% a 70,10 dólares.

Igual que el martes, el petróleo se disparó al comienzo de la jornada debido a la escalada en Medio Oriente por el ataque iraní sobre Israel.

La demanda de productos refinados también bajó, 7% en la semana.

La Opep+, la alianza entre la OPEP y una decena de países productores que no pertenecen al cartel, decidieron mantener su cronograma de aumento de la producción.

"Están en pánico", comentó John Kilduff, de Again Capital. "Ven que el entorno del mercado no les es favorable (...) pero tratan de todos modos de agregar barriles porque no quieren perder partes de mercado", reseñó AFP.