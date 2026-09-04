"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primera visita oficial a Colombia la próxima semana para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella.

El encuentro bilateral está programado de forma preliminar para el martes 8 de septiembre en la ciudad de Barranquilla, al norte del país.

La cita tendrá lugar pocas semanas después de una conversación telefónica entre ambos líderes, en la que abordaron la posibilidad de que el gobierno colombiano reciba apoyo ante los aranceles que afectan a los productos colombianos, además del respaldo de Washington tras el sismo que azotó al país el mes pasado.

La agenda bilateral oficial, que será ratificada en un anuncio conjunto de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, estará concentrada en redefinir estrategias de cooperación militar y planes de inteligencia contra el narcotráfico y el terrorismo.

El congresista republicano Mario Díaz Balart, importante voz para el pueblo colombiano en el Gobierno de Estados Unidos, destacó la importancia de esta visita y la ofensiva contra grupos armados que ha emprendido el gobierno de De la Espriella.

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, lo que heredó del presidente Petro es un país en bancarrota", afirmó el legislador.

Díaz Balart sostuvo que "la relación entre Colombia y los Estados Unidos es altamente positiva para ambos países" y celebró que esta vinculación, deteriorada durante el gobierno de Gustavo Petro, se esté restableciendo.

El congresista aseguró que los mejores días para ambas naciones están por venir y que es una prioridad para Washington apoyar la recuperación del país.

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Sobre las ayudas estadounidenses a Colombia, el legislador, quien preside el subcomité de asignaciones del Congreso, indicó que durante los años de Petro se redujeron precisamente por el daño a la relación bilateral.

"Cuando venga la próxima ley todo eso va a cambiar", señaló, anticipando que las condiciones impuestas durante la administración anterior serán eliminadas.

Consultado sobre la posibilidad de que el expresidente Petro enfrente la justicia estadounidense por presuntos nexos con el narcotráfico, Díaz Balart respondió: "Si hay delitos cometidos, la justicia le llega a todo".