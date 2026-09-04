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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Crimen organizado

Los duros golpes del gobierno de Abelardo de la Espriella al crimen organizado en Colombia

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, el exministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, analizó los resultados en materia de seguridad del recién posesionado Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. "Lo que está absolutamente claro es que cuando el gobierno colombiano y las fuerzas militares actúan, se dan grandes golpes como los que hemos estado viendo", comentó. Por otro lado, Palacios contrastó estos resultados con la administración anterior, señalando que "Gustavo Petro, a un nivel de complicidad, tuvo amarrado de las manos a nuestros militares".

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