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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Dólar

El dólar se recupera en medio de la expectativa por una eventual subida de las tasas de interés en Estados Unidos

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Dólar - Canva
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El dólar se apreció frente al euro y otras divisas importantes.

Las acciones de Wall Street cayeron mientras que el dólar se apreció este viernes después de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, señalara la lucha contra la alta inflación como una prioridad en un discurso que fue percibido como más restrictivo de lo esperado.

"Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tendremos trabajo por hacer", declaró Warsh en un discurso muy esperado.

Los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, que reflejan las expectativas de política monetaria, experimentaron un fuerte aumento en sus rendimientos ante la anticipación de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal tras el discurso pronunciado en Jackson Hole, Wyoming.

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Los mercados de futuros también aumentaron las probabilidades de una subida de tipos de interés en septiembre, mientras que el dólar se apreció frente al euro y otras divisas importantes.

Con un 3,7%, la inflación en la mayor economía del mundo es casi el doble del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, y a los inversores les preocupa que los altos precios de la energía derivados de la guerra con Irán puedan persistir a medida que se acerca el invierno.

"En lo que respecta a la estabilidad de precios, uno de los aspectos de nuestro mandato, las cifras son más preocupantes", dijo Warsh, aunque también afirmó estar "impresionado" con el desempeño económico de Estados Unidos, con un empleo que "va bien".

Las acciones de Wall Street se mantuvieron en terreno positivo durante un tiempo después del discurso, pero posteriormente cayeron. El S&P 500 cerró con un descenso del 0,3 por ciento.

Anteriormente, las bolsas europeas cerraron al alza, con París subiendo un uno por ciento, impulsada por las acciones de lujo.

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Los mercados bursátiles asiáticos registraron avances en general el viernes, aunque las empresas tecnológicas tuvieron dificultades para prolongar el repunte del jueves, que se produjo tras los extraordinarios beneficios de Nvidia y sus excelentes previsiones, lo que calmó las preocupaciones sobre el auge de la IA.

Tokio y Hong Kong subieron, mientras que Seúl y Shanghái retrocedieron.

Los precios del petróleo cerraron con una ligera baja, mientras los operadores sopesaban las señales contradictorias sobre las perspectivas de una reapertura del Estrecho de Ormuz ante las amenazas de Estados Unidos contra Irán.

Funcionarios estadounidenses han prometido una "asfixia económica" para obligar a Irán a abrir el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, tras seis meses de guerra.

 

 

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