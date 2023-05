A sus 79 años Robert De Niro confirmó que se convirtió en padre por séptima vez

Este martes el actor estadounidense Robert De Niro reveló por medio de una entrevista publicada por el medio ET Canadá que recientemente se convirtió en padre por séptima vez.

El ganador del Oscar, de 79 años, dio la noticia durante una de sus entrevistas de promoción de último trabajo cinematográfico ‘About my father’ y donde además contó el equilibrio que hay que tener mientras cría a sus hijos.

Cuando Brittnee Blair del medio ET Canada se encontraba dialogando sobre la paternidad del famoso actor, le señaló a la estrella de Hollywood que estaba al tanto de que De Niro tiene seis hijos y fue en ese momento en el que artista la corrigió diciéndole que eran siete ya que “acabo de tener un bebé”.

Inmediatamente el medio se puso en contacto con los representantes del intérprete de ‘El Padrino’, quienes le confirmaron la noticia de que el actor ahora es padre de siete hijos, aunque aún no se sabe quién es la madre.

Sobre su paternidad, De Niro comentó que no se considera un padre genial y que “mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mí más joven ahora, eso será más por venir. Pero, eso es lo que es”.

Robert De Niro se ha casado dos veces y ha tenido una exnovia. De su primer matrimonio nacieron Drena, de 51 años, y Raphael, de 26 años.

Su segundo matrimonio les dio a sus otros dos hijos Elliot, de 25 años, y Helen, de 11 años. Aunque no se volvió a casar, De Niro tuvo a los gemelos Aaron y Julian, de 27 años, con su exnovia Toukie Smith.

Ahora, a la edad de 79 años, se volvió a convertir en padre por séptima vez, no obstante, esta vez no se sabe quién es la madre del pequeño y el cual se lleva 51 años de diferencia con su hermana mayor, Drena.