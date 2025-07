Karol G comparte profunda reflexión sobre un personaje de reconocida serie animada en medio de "desplante" que recibió en la Semana de la Moda de París

Karol G, cantante, compositora y empresaria colombiana, compartió en las historias de su cuenta oficial en la red social Instagram un emotivo mensaje a los más de 70 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma propiedad de Meta.

La publicación de 'La Bichota' viene de una profunda reflexión que realizó luego de leer en internet el trasfondo que existe detrás de quien muchas veces fue considerado uno de los antagonistas de una famosa serie animada de televisión.

VEA TAMBIÉN Ricky Martin salió en defensa de Karol G tras "desplante" que le hizo reconocido medio durante la Semana de la Moda en París o

El mensaje la artista colombiana llega luego del "desplante" que recibió el martes parte de la revista británica Dazed en medio de la Semana de la Moda de París, en donde el reconocido medio habría ignorado su presencia en el magno evento.

"Lean por favor esto que les voy a compartir", escribió Karol G en la primera historia al respecto antes de mostrar una imagen donde se habla de que 'Calamardo', personaje de la serie de 'Bob Esponja', representa a "un adulto frustrado que tuvo sueños artísticos, pero vive atrapado en una vida mediocre que odia".

"Hoy leí esto. y por primera vez entendí que Calamardo no era un amargado. Estaba herido. Era un artista que el mundo no supo escuchar, un soñador atrapado en la rutina, un corazón sensible viviendo en un entorno que no valora la sensibilidad y pensé en todos esos artistas, soñadores, trabajadores, estudiantes, profesionales, que a veces se sienten como Calamardo. con un talento que nadie ve y en un mundo que no los entiende. ¡Incluso pensé en mí! hasta yo me identifiqué ¡Porque sí! a veces siento eso también", dijo Karol G.

La cantante aclaró que si no fuera por su familia y por el trabajo que hace en sí misma al amar lo que hace y por "todo el amor real" que sus fanáticos le dan, "tal vez también hubiera creído que mi valor dependía de lo que otros opinan y no estaría agradecida por todas las cosas increíbles que vivo a diario".

La autora de 'Tropicoqueta', habló también sobre las redes sociales: "tu valor no se mide en "likes" ni mucho menos en las opiniones o burlas de otras personas, solo tú sabes lo que te cuesta cada día levantarte y trabajar por ser quien quieres ser así que date siempre ese crédito. Tus sueños no tienen por qué encajar en una sociedad que muchas veces aplaude lo vacío y destruye lo genuino".

VEA TAMBIÉN Karol G y Selena Gomez sorprenden con confesiones íntimas en una charla viral o

La celebridad latinoamericana aclaró que se trataba de un mensaje para su comunidad y para quienes a veces se sienten "fuera de lugar" perdidos, sin rumbo, equivocados o desentendidos, además de dejar un recado que puede estar relacionado con lo vivido en el 'París Fashion Week'.

"Y qué chimba pasar vergüenzas trabajando, soñando, inventando, arriesgando. haciendo de todo por cumplir tus sueños y disfrutar esta vida que es solo una... que digan de ti lo que sea, menos que dejaste de luchar por priorizar lo que piensan los otros de ti", concluyó Carolina Giraldo Navarro, como es su nombre de pila.