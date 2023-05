Adriana Betancur, expresentadora de RCN, cerca de ser trasplantada de riñón por segunda vez: "estoy a punto de entrar a lista de espera"

Adriana Betancur es una presentadora antioqueña de 43 años que estuvo en los programas matutinos del Canal RCN ‘Muy buenos días’ y ‘El desayuno’. Esta mujer había revelado en su paso por la televisión que había sido trasplantada de riñón debido a que sufre de insuficiencia renal.

Sin embargo, en 2021 se conoció por medio de sus redes sociales que el cuerpo había rechazado el órgano y que necesitaba de nuevo un trasplante de riñón. “Estoy en días complicados, pero sé que pasarán pronto”, escribió la presentadora en aquella ocasión en sus historias de Instagram.

En una entrevista concedida este sábado al gremio AFIDRO, Adriana Betancourt contó lo que es la vida de una persona trasplantada de órganos, lo que ha vivido después de que le descubrieran su insuficiencia renal y cómo va el proceso para ser trasplantada por segunda vez.

“Hace cerca de 14 años tengo este padecimiento de insuficiencia renal. Estoy bien, es una condición muy llevadera si se sigue el tratamiento; estoy a punto de unas semanitas que me pongan en lista de espera nuevamente para un segundo trasplante de riñón que espero que esta vez salga mucho mas rápido que el anterior”, comentó.

Luego contó cómo fue que le detectaron que sufría de insuficiencia renal: “el diagnóstico llegó por casualidad a mi vida, yo no tenía síntomas de absolutamente nada y fui al médico a unos exámenes de rutina y me salió la creatinina alta, tenía dolores de cabeza muy intensos y cuando volví al médico por urgencia se dieron cuenta de que tenía solo el 3% de función renal y estaba en una urgencia dialítica y tenía que empezar a hacerme diálisis de manera inmediata (…) mientras me hacían hemodiálisis estaba en lista de espera”.

A partir de ese momento, la también modelo contó que en un principio fue impactante para ella enterarse de esa condición, pero después aceptó su realidad y continuó su vida con normalidad: “He hecho de la diálisis parte de mi vida, uno tiene que aprender a llevar estas cosas y afortunadamente el ser humano se adapta siempre a todo”.

“La vida se convierte en un tarrito de medicamentos, pero son cosas que hay que agradecer, el que existan todas las posibilidades que tenemos los pacientes de insuficiencia renal, es duro, es esclavizante, pero si no existiera eso, ¿cómo sería mi vida?”, agregó.

La presentadora habló de lo que para ella significa un trasplante: “un trasplante te cambia la vida completamente, todo vuelve a la normalidad, pero es un choque emocional muy grande, tú sabes que hay otra familia pasando por un gran dolor, es un momento de agradecimiento infinito, tantas personas que no quieren donar y tantas familias que deciden no hacerlo, cuando una persona decide donar hay que agradecerles toda la vida”.

Además, habló de la falta de información que hay al respecto de la donación de órganos en Colombia: “La gente está muy desinformada sobre la donación de órganos, y no son conscientes que es muy fácil perder un órgano. Es tan fácil poder donar, en Colombia todos los días se pierden vidas de posibles donantes, hay una inconciencia total sobre el tema de donación de órganos”.

Por último, Adriana Betancur invitó a la gente a cuidarse, ya que señaló que lo mejor que le puede pasar a las personas es cuando la salud está en manos del autocuidado: “Hay que empezar a cuidar nuestra salud, comiendo rico y bien, tomando agua, dejando de hacer las cosas que usted sabe que lo perjudican. Mientras uno pueda cuidar la salud con el autocuidado eso es lo mejor que se puede hacer, tu cuerpo es como una maquinita, la comida que le das hace que estés bien o que estés mal".