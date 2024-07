"Ahora le llaman Nodal": Peso Pluma sorprende a sus seguidores al tatuarse el nombre de su nueva novia

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como ‘Peso Pluma’, sorprendió en las últimas horas por un nuevo tatuaje en honor, al parecer, a su nueva novia.

El cantante de 25 años ha venido ganando reconocimiento y popularidad a través de los últimos años por sus corridos tumbados que combina diferentes ramas de la música tradicional mexicana.

Sin embargo, en esta ocasión, el artista volvió a ser tendencia en redes sociales luego de mostrar su nuevo tatuaje en su muñeca derecha.

En el clip, Peso Pluma aparece fumando un cigarrillo y mientras levanta una de sus manos se puede apreciar claramente el nombre ‘Hanna’ tatuado en letras cursivas.

Es de señalar que, durante los últimos días, el intérprete de corridos tumbados ha estado bastante acaramelado junto a la modelo, y ahora ha decidido plasmar su amor en su muñeca derecha.

Se trata de Hanna Howell, una joven modelo e influencer, con quien se le vio antes de uno de sus conciertos en Estados Unidos, donde se encuentra con su gira “Éxodo Tour”.

Peso Pluma, estuvo hace unos meses en el foco de las cámaras por su presunta infidelidad a la rapera argentina Nicki Nicole con quien mantenía una relación amorosa.

Por medio de redes sociales como X, Facebook, TikTok e Instagram, se hizo viral un video en el que el cantante mexicano se pasea de la mano con una mujer desconocida por un casino en Las Vegas.

Las múltiples reacciones no se hicieron esperar por parte de los fans de Nicki Nicole, quien tras varias horas de revuelo emitió un comunicado en el que expresó que se enteró de la supuesta infidelidad como todos: por redes sociales.

Mediante sus redes sociales, la intérprete de ‘8 AM’ se pronunció y señaló que “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.