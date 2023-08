Apareció supuesto amante de Ricky Martin: joven latino asegura haber tenido una relación con el cantante

Desde su divorcio el cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin ha estado en vuelto en varias polémicas, en las que se le acusan de haber sido infiel o ser el responsable de que su matrimonio de seis años llegara a su fin.

Las especulaciones alrededor de los motivos que tuvo la pareja para poner fin a su larga relación apuntan a que el culpable sería el intérprete de ‘Livin’ la vida loca’.

Es tanto así, que una supuesta fuente cercana a Ricky y Jwan, señaló que la pareja tenía una “relación abierta” lo que permitía que los dos podían tener sexo con otras personas sin que lo consideraran como infidelidad.

Esta teoría resurgió luego de que un joven argentino, identificado como Máximo Calvo, saliera a asegurar en las últimas horas que supuestamten él es el amante del cantante boricua.

La revelación la dio durante una entrevista con el medio 'Chisme No Like’, quien expresó que su historia con Ricky inició cuando el artista aún estaba casado con Yosef.

Calvo ha señalado que él le mando mensajes directos desde su cuenta de Instagram al cantante y Ricky le respondió.

"Yo no lo podía creer y empezamos a hablar y él siempre muy ameno, las charlas eran lindas y cordiales, yo le pedí un audio y me dijo que sí y me envió un audio cortico”, contó el joven argentino.

Máximo aseguró que en su intercambio de mensajes con el intérprete de ‘La mordidita’, el boricua le pidió de manera amable que no le escribiera, ya que era él el que le iba a escribir.

“Él en general me había dicho que no le escribiera, si no que él me escribía y no me lo decía de mala manera y en un momento me dice para vernos, yo tenía un vuelo a Argentina y me dice para vernos”, añadió.

Una vez en Argentina, quedaron de encontrarse en un hotel, lugar al que Martin le habría pedido entrar cada uno por su lado, pues aún estaba casado con Yosef y no quería levantar ningún tipo de sospecha.

Cuando se encontraron dentro del hotel, el joven cuenta que comieron y luego sostuvieron relaciones sexuales.

“Primero pedimos para comer, pedimos sushi y comimos en la habitación, después retiraron lo que sobró y ahí sí intimamos. Para mí fue especial porque era Ricky Martin, él fue conmigo una persona muy amena, muy respetuoso y todo muy lindo, no lo sentía como una celebridad”, contó Calvo.

No obstante, el joven argentino comentó durante su entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani que desde ese momento no volvieron a hablar.

Máximo Calvo no es el primer amante que “sale a la luz” tras la noticia del divorcio de Ricky Martin con el pintor Jwan Yosef, ya que el artista también fue vinculado con el actor argentino de cine para adultos, Max Barz.

Sin embargo, ese supuesto amorío fue desmentido por el periodista Ángel De Brito, quien en su programa LAM señaló que el verdadero amante del intérprete de ‘Tu recuerdo’ era el modelo Santiago Elissalt, a quien conoció en Argentina durante uno de sus conciertos en el pasado mes de febrero.

Aunque Ricky ha salido a aclarar algunas cosas sobre su ruptura con su esposo de seis años, hasta el momento no ha dado ningún tipo de declaraciones que desmientan los rumores de sus supuestas infidelidades durante su matrimonio con el pintor.