Así fue la aparición de Samuel L. Jackson y Serena Williams en el show de Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl

Este domingo los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX en el estadio Caesars Superdome de Nuevo Orleands.

Sin embargo, como todos los años, lo más esperado de la noche es el show de medio tiempo, el cual estuvo a cargo del famoso rapero Kendrick Lamar.

Lamar se tomó el escenario para interpretar todos sus grandes éxitos, entre ellos ‘Humble’, ‘DNA’ y ‘Not Like Us’.

Las sorpresas no se hicieron esperar y durante los primeros minutos de su presentación al escenario llegó el reconocido actor y productor de cine Samuel L. Jackson.

El actor de ‘The Avengers’ hizo su aparición estelar vestido con una chaqueta azul y un sombrero del mismo color en referencia a la bandera de Estados Unidos.

Pero no todo acabo ahí, ya que mientras Kendrick estaba interpretando su éxito musical ‘Not Like Us’, la reconocida tenista Serena Williams apareció en el escenario bailando la canción que va dirigida al rapero Drake.

Kendrick Lamar interpretó muchos de sus mayores éxitos en su presentación que duró 12 minutos con 58 segundos en el Caesars Superdome de Nuevo Orleands.

El famoso rapero abrió el show de medio tiempo con: ‘GNX’, ‘Squabble Up’ ‘Humble’, ‘DNA’, ‘Euphoria’, ‘Man at the Garden’, ‘Peekaboo’, ‘Luther y All The Stars’ junto con SZA, ‘Not Like Us’ y cerró con ‘TV Off (with DJ Mustard)’.