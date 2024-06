Así fue la reacción de Rafael Dudamel cuando su hija, Amanda Dudamel, le dijo que participaría en el Miss Venezuela: “quieres acabar con mi vida”

Amanda Dudamel es una modelo venezolana de 24 años que representó a Venezuela en el Miss Universo en 2022 y tuvo una destacada actuación, pero no logró la corona, pues la representante de Ee. Uu., R'Bonney Gabriel, fue la ganadora y la hija del técnico venezolano Rafael Dudamel quedó en segundo lugar.

Si bien su representación fue muy elogiada e incluso varios seguidores latinoamericanos del certamen de belleza se quejaron en redes sociales porque ella merecía ser la ganadora, su padre en un principio no ‘vio con buenos ojos’ la participación de su hija.

Así lo contó Rafael Dudamel en un programa de entretenimiento en Colombia en el que contó la historia de cómo recibió la noticia: “mi hija me dice ‘papi, me llamaron del Miss Venezuela’ y yo le dije ‘tú quieres acabar con mi vida. Fuiste a estudiar diseño de modas a Roma y todo el esfuerzo que se ha hecho para que ahora vayas al Miss Venezuela ¿Por qué te vas a desenfocar?’ y le dije que no estaba de acuerdo”.

Acto seguido, en la misma entrevista, aseveró que reconsideró su decisión: “Pasaron 10 días y me llamó y me dijo que si podíamos hablar y me empezó a explicar de la manera en que se podía potenciar su carrera con el reinado y yo le dije ‘no quiero cargar con esta cruz el resto de mi vida, te voy a apoyar’”.

Y así fue como con la aceptación de su padre, Amanda comenzó su carrera en el reinado el cual ganó y fue elegida Miss Venezuela en 2021 y fue a participar al Miss Universo del siguiente año en el que quedó como primera finalista, por debajo de la ganadora.

Fue tanto el apoyo de ‘Rafa’, que una vez se conoció el veredicto de los jurados en el mayor certamen de belleza, subió a la tarima a abrazar a su hija, consolarla por la derrota y darle palabras de ánimo por todo el camino recorrido para llegar hasta donde llegó.

Actualmente, Amanda Dudamel está dedicada a su negocio de pañoletas, cuyos diseños son de su autoría y que distribuye desde su país de origen, también comercializa bolsos diseñados por ella misma y tiene una marca personalizada de café.

Su pareja sentimental es el empresario Daniel Roa Farías con quien tiene una relación de muchos años, pues su romance inició cuando él tenía 13 años y ella 15, ambos eran compañeros en el colegio y actualmente, hasta son socios en la empresa de café ya mencionada.