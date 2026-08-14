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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Chyno y Nacho

Chyno y Nacho presentan el videoclip del tema musical "D’Lejitos" junto a Elena Rose

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantantes venezolanos Chyno, Nacho y Elena Rose - Fotos: EFE
Cantantes venezolanos Chyno, Nacho y Elena Rose - Fotos: EFE
El audiovisual fue grabado en Medellín, Colombia, y presenta una propuesta de carácter íntimo y emotivo.

El dúo musical venezolano Chyno y Nacho hizo oficial el lanzamiento del videoclip del tema musical “D’Lejitos”, el mismo que grabaron junto a su paisana, la cantante Elena Rose.

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La canción forma parte de Radio Venezuela, el proyecto musical con el que ambos artistas buscan reencontrarse con sus raíces y destacar la identidad, cultura y talento venezolano.

En “D’Lejitos”, los tres artistas combinan sus estilos en una propuesta que gira en torno a la nostalgia, la sensibilidad y los vínculos que permanecen a pesar de la distancia.

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El videoclip fue grabado en Medellín, Colombia, y presenta una propuesta visual de carácter íntimo y emotivo.

La canción «D' Lejitos» incluye versos destacados como: "Yo te quiero burda, pero de lejito'... Desde que te fuiste, baby, yo siento un fresquito".

A su vez, parte del coro dice: Tú puedes decir lo que quieras; tú, ¿podrías decirles que fue por mí... pero lejitos de mí?

El audiovisual está disponible desde el pasado jueves 13 de agosto en sus canales oficiales de YouTube.

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