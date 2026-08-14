Chyno y Nacho presentan el videoclip del tema musical "D’Lejitos" junto a Elena Rose

El dúo musical venezolano Chyno y Nacho hizo oficial el lanzamiento del videoclip del tema musical “D’Lejitos”, el mismo que grabaron junto a su paisana, la cantante Elena Rose.

VEA TAMBIÉN Así es como la familia Montaner impulsa donativos para Colombia tras terremoto: estos son los puntos para ayudar y los productos que se necesitan o

La canción forma parte de Radio Venezuela, el proyecto musical con el que ambos artistas buscan reencontrarse con sus raíces y destacar la identidad, cultura y talento venezolano.

En “D’Lejitos”, los tres artistas combinan sus estilos en una propuesta que gira en torno a la nostalgia, la sensibilidad y los vínculos que permanecen a pesar de la distancia.

VEA TAMBIÉN Exparticipante del Miss Venezuela se encuentra desaparecida: sus allegados piden ayuda en redes sociales o

El videoclip fue grabado en Medellín, Colombia, y presenta una propuesta visual de carácter íntimo y emotivo.

La canción «D' Lejitos» incluye versos destacados como: "Yo te quiero burda, pero de lejito'... Desde que te fuiste, baby, yo siento un fresquito".

A su vez, parte del coro dice: Tú puedes decir lo que quieras; tú, ¿podrías decirles que fue por mí... pero lejitos de mí?

El audiovisual está disponible desde el pasado jueves 13 de agosto en sus canales oficiales de YouTube.