Actriz de Godzilla vs. Kong falleció en un accidente automovilístico a los 18 años

Kaylee Hottle, actriz sorda conocida por su papel de la joven Jia en dos películas de 'Godzilla', ha fallecido tras un accidente de auto en Maryland.

Su padre, Joshua Hottle, dijo a medios de Estados Unidos que el accidente ocurrió durante la madrugada y tuvo que volar desde el estado de Texas para reclamar el cuerpo de su hija.

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Kaylee, nacida en Atlanta, Georgia, proviene de una familia con varias generaciones de personas sordas.

Comenzó su carrera en comerciales participando en una reconocida aplicación de mensajería de video en vivo muy utilizada por personas con discapacidad auditiva.

Su lanzamiento al estrellato llegó en 2021 cuando interpretó a Jia en "Godzilla vs. Kong", una adolescente que se comunica con King Kong mediante el lenguaje de señas y vive en la Isla Calaver.

Posteriormente, en 2024, repitió personaje para el filme "Godzilla X Kong: El Nuevo Imperio".