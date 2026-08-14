Exparticipante del Miss Venezuela se encuentra desaparecida: sus allegados piden ayuda en redes sociales
La exparticipante del Miss Venezuela edición 1981, Mariela Pérez Urbina, se encuentra desaparecida desde el día viernes 31 de julio de 2026.
Hasta el momento, tanto familiares como amigos solicitan ayuda para tener información sobre quién representará al estado Barinas en el mencionado concurso de belleza.
Pérez, de acuerdo con información de varios de sus allegados, frecuentaba los alrededores de Capuchinos en la avenida San Martín y la Casa de los Abuelos en La Pastora.
La exparticipante del Miss Venezuela tiene su casa en la Misión Vivienda de Santa Rosalía, esquina El Viento, en Caracas (capital del país).
En varias redes sociales, sus seres queridos piden que cualquier persona que conozca algún detalle sobre el paradero de Pérez informe vía telefónica.
“Si tienen información, por favor, comunicarse a los siguientes números: “ANDRÉS (España): +34 613 76 81 51 y ESTHER (Venezuela): +58 424-2411914”, dice la nota de desaparición divulgada en las plataformas digitales.