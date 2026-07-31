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El récord que 'Spider-Man: Brand New Day' superó en su preestreno: éxito asegurado

julio 31, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Tom Holland Spider-Man Brand New Day-Foto: EFE
Tom Holland Spider-Man Brand New Day-Foto: EFE
La nueva entrega del héroe arácnido, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, recaudó 72 millones de dólares en su primera noche en Norteamérica.

La industria del cine fue testigo de un hito histórico en la taquilla global. La película “Spider-Man: Brand New Day” rompió el récord de recaudación en funciones de preestreno en Norteamérica al registrar 72 millones de dólares este jueves en 4.300 salas de cine, según reportó The Hollywood Reporter.

Con este resultado, la cinta producida por Sony Pictures y Marvel Studios desbancó a “Avengers: Endgame” (2019), que hasta ahora ostentaba la marca máxima con 60 millones de dólares.

Además, superó con creces lo logrado por su antecesora “Spider-Man: No Way Home”, que en 2021 alcanzó los 50 millones en su noche de apertura.

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La producción dirigida por Destin Daniel Cretton se convierte de inmediato en el estreno más taquillero de 2026, y deja atrás a importantes producciones del año como 'The Odyssey' de Christopher Nolan (17,6 millones) y 'Toy Story 5' (17,5 millones).

El éxito comercial del filme ya se anticipaba desde el lanzamiento de su campaña publicitaria: el primer tráiler oficial sumó 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y superó los 1.000 millones de vistas en cuatro días, con lo que estableció también un registro inédito para la industria del entretenimiento.

El largometraje reúne nuevamente en pantalla a Tom Holland y Zendaya, acompañados por un elenco estelar que incluye a Sadie Sink, Jon Bernthal, Jacob Batalon y Mark Ruffalo.

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Con estas cifras récord en su debut, 'Spider-Man: Brand New Day' apunta a convertirse en la producción cinematográfica de mayor impacto económico en la taquilla global para la temporada de 2026.

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