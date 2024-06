"Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo": periodista revela supuestos planes de Gerard Piqué

Durante los últimos meses, la relación de Gerard Piqué y Clara Chía ha sido el epicentro de varias críticas tras la separación del exfutbolista de la cantante colombiana Shakira.

Una vez Piqué se separó de la barranquillera, las miradas se giraron a la joven catalana, quien ha sido señalada como “la culpable de la ruptura de la pareja”.

Dicha situación se intensificó tras el lanzamiento de la 'BZRP Music Sessions #53', en la que la Shakira expuso los detalles de la ruptura con su 'ex' y lanzó fuertes indirectas contra Clara Chía.

VEA TAMBIÉN Clara Chía, novia de Gerard Piqué, gana demanda contra paparazzi Jordi Martín en Barcelona o

"Tiene nombre de persona buena, evidentemente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena claramente, es igualita que tú", indica, por ejemplo, una estrofa.

Pese a los comentarios, ambos continúan con la relación e incluso se les ha visto bastante amorosos en restaurantes, viajes y eventos importantes.

Recientemente, el periodista español Roberto Antolín reveló en medio de una entrevista en ‘Mitre Live’ que el empresario tendría intensiones de casarse con su novia e incluso tener hijos.

"Gerard Piqué quiere ser padre, pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira", aseguró el comunicador.

VEA TAMBIÉN Piqué respondió a las indirectas de Shakira en su nueva canción con esta reveladora foto o

Antolín también mencionó que Piqué estaría dispuesto a casarse con Clara. "Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista", agregó.

“Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho. Que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido. Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella. Si ella le dice sí a la boda, se casan enseguida”, concluyó.

Cabe destacar que Piqué ha sido tema de conversación tras su separación de Shakira por la presunta infidelidad que habría cometido con Clara Chía, y por los estrenos musicales de la barranquillera en los que le lanza fuertes indirectas.