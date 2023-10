Colombia, lista para recibir el show de Halloween que trae Swedish House Mafia

Este viernes 27 de octubre, los amantes de la música electrónica en Colombia se preparan para recibir a Swedish House Mafia, el grupo de electro house integrado por los DJ Sebastian Ingrosso, Axwell y Steve Angello.

Los principales inspiradores del Electronic Dance Music (EDM) se presentarán en el Coliseo Live de Bogotá (ahora Coliseo Medplus) en donde el escenario se transformará en el “Templo de los Disfraces y el Baile” de Comunión, la fiesta de Halloween de Baum y Páramo.

VEA TAMBIÉN Con emotivo video, el cantante puertorriqueño Nicky Jam anunció su retiro de la música o

El trío de artistas de Estocolmo llegará a suelo bogotano después de casi 13 años en el marco de su gira por Latinoamérica que empezará en Colombia.

La Mafia Sueca es conocida por su himno de 2012 “Don´t You Worry Child”, una canción que le dio la vuelta al mundo y que consagró al trío de artistas.

Asimismo, son reconocidos por el sencillo “One” de 2010 que fue votada como la canción EDM más icónica de todos los tiempos en el aniversario número 15 del icónico festival belga Tomorrowland.

Solo dos discos recopilatorios, Until One (2010) y Until Now (2012), fueron toda la producción discográfica del trío hasta que en abril de 2022 lanzaron su primer disco de estudio titulado Paradise Again, con colaboraciones junto a artistas como the Weeknd, Sting y ASAP Rocky, entre otros.

VEA TAMBIÉN "Probablemente no haré música por un tiempo”: Drake habla de la enfermedad que padece o

Así las cosas, los colombianos serán testigos de una magna presentación en la capital del país el próximo viernes en donde comenzará la gira de la agrupación que posteriormente irá a Ciudad de México (México), el 28 de octubre; a Lima (Perú), el 3 de noviembre, y a Sao Paulo (Brasil), el 4 de noviembre.

De acuerdo con la información brindada por los organizadores, los fanáticos de este género musical aún pueden conseguir entradas y vivir la fiesta más esperada del año, a través de www.entradasamarillas.com.

Aunque señalan que el evento comenzará alrededor de las 10 de la noche, el ingreso al público estará habilitado desde las 7.

“La música electrónica de baile es libertad. Ese es nuestro idioma. Puedes ir y dejar que todo salga”, relató Ingrosso durante una entrevista para DJ Mag Latinoamérica en noviembre de 2021.