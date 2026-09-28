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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelan detalles inéditos de su matrimonio: "Esto no es perfecto, pero es una construcción diaria"

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Gabriel Coronel y Daniela Ospina
Gabriel Coronel y Daniela Ospina
Para la pareja, esta ceremonia no solo significó hacer realidad un anhelo familiar, sino también reflexionar sobre el proceso de construir un hogar y fortalecer su relación día a día.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel viven un nuevo capítulo en su relación luego de celebrar su matrimonio religioso en Medellín, tres años después de haber contraído matrimonio civil.

Para la pareja, esta ceremonia no solo significó hacer realidad un anhelo familiar, sino también reflexionar sobre el proceso de construir un hogar y fortalecer su relación día a día.

“Estamos felices”, expresaron en diálogo con People en Español, donde también hablaron sobre su vida en familia junto a Salomé, la hija mayor de Daniela, y Lorenzo, el hijo que tienen en común.

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Aunque ya estaban casados legalmente, Daniela explicó que la ceremonia religiosa tuvo un significado especial para ambos. Pues, según ella, ahora están “doblemente casados” y resaltó que la principal diferencia está en haber recibido “el sello más importante, que es la bendición de Dios”.

“Esto no es perfecto, pero es una construcción diaria”, comentó Daniela al referirse al proceso que han vivido juntos y a las enseñanzas que han adquirido durante su relación.

Gabriel Coronel también reconoció que mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional puede ser un desafío. Sus trabajos, empresas y diferentes compromisos hacen que, en algunas ocasiones, sea complicado encontrar tiempo para compartir.

“Tenemos trabajos complejos, vidas complejas y nuestras propias empresas y marcas. A veces no es tan fácil”, explicó el actor venezolano.

A pesar de ello, ambos aseguran que han encontrado en su hogar un espacio para dejar de lado las responsabilidades laborales y disfrutar de su vida familiar.

Para ellos, no siempre es necesario realizar grandes planes para pasar tiempo juntos. Los fines de semana en casa, acompañados de Salomé y Lorenzo, se han convertido en algunos de sus momentos preferidos.

Incluso actividades sencillas, como un asado preparado por Gabriel para compartir con su esposa y los niños, hacen parte de esos espacios que la pareja valora.

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