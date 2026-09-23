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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Subasta

De Oasis al legado de Queen: subastan en Londres tesoros musicales de más de 3,9 millones de dólares

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El piano de Freddie Mercury y la Guitarra acústica de Noel Gallagher-Foto: ilustración Canva
El piano de Freddie Mercury y la Guitarra acústica de Noel Gallagher-Foto: ilustración Canva
La casa Propstore sacará a la puja los días 1 y 2 de octubre más de 800 lotes con un valor global estimado en tres millones de libras esterlinas.

La casa especializada Propstore anunció la realización de una subasta de memorabilia musical en Londres durante los días 1 y 2 de octubre. El catálogo integra más de 800 lotes históricos con un valor conjunto estimado en tres millones de libras esterlinas (aproximadamente 3,96 millones de dólares).

Entre las piezas de mayor valor figurativo se encuentra el piano de cola Yamaha C3 utilizado por Freddie Mercury en los estudios Musicland de Múnich para componer el clásico "Crazy Little Thing Called Love". Procedente de la colección privada del productor Reinhold Mack, el instrumento cuenta con una estimación de venta situada entre las 200.000 y 400.000 libras.

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La velada también incluirá el micrófono original del piano, valorado en hasta 80.000 libras, además de manuscritos del vocalista de Queen.

"Aquel concierto es muy icónico para los seguidores de Oasis porque, unos minutos antes de que la banda saliera al escenario, Liam Gallagher dijo que no quería hacerlo, así que Noel tuvo que actuar solo, con esa guitarra. Es muy especial”, explicó Richard Moores, consultor musical de Propstore.

Lotes principales de la subasta de octubre

​El evento albergará objetos representativos de la historia del pop y del rock internacional:

Guitarra acústica de Noel Gallagher: La Takamine FP460SC autografiada que el músico empleó durante el histórico MTV Unplugged de Oasis en el Royal Festival Hall de Londres (1996) tiene una valoración estimada de entre 75.000 y 150.000 libras.

​Vestuario de Michael Jackson: Sale a la puja la chaqueta militar negra y dorada usada por el 'Rey del Pop' en diversas apariciones públicas entre 1994 y 1996, con una estimación máxima de 360.000 libras.

Objetos de The Beatles y John Lennon: Figuran unas gafas graduadas tintadas pertenecientes a John Lennon (hasta 200.000 libras) y un menú de primera clase de Pan Am firmado por el cuarteto de Liverpool en 1964 durante su primer viaje a Estados Unidos (valorado en unas 80.000 libras).

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La jornada representa una de las convocatorias de coleccionismo musical más relevantes del año, al reunir piezas fundamentales vinculadas al proceso creativo y a las actuaciones en vivo de varios de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

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