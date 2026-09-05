Celine Dion se vuelve viral tras peculiar encuentro con sus aficionados en París antes de su regreso a los escenarios

La reconocida cantante canadiense Celine Dion se ha vuelto viral en las últimas tras protagonizar un emotivo y peculiar encuentro con sus fanáticos en París.

La intérprete de 'All by myself' se volvió viral en redes sociales tras se grabada bailando con sus fans, quienes la estaban esperando a las afueras del hotel Le Royal Monceau.

Mientras entonaba 'Pour que tu m’aimes encore', uno de sus mayores éxitos en francés, la artista empezó a bailar a la par que saludaba a las personas que se quedaban viéndola.

En otro video se ve que baila y aplaude a sus fans quienes la animan a que siga divirtiéndose a las afueras del famoso hotel en París.

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En redes, muchos de sus fans tomaron estos momentos como una buena señal de que ya se encuentra mejor, mientras otros temen que se lastime de alguna manera antes de tan esperado regreso a los escenarios.

"Me encanta que esté bien ahora, espero que se mantenga sana", " No es momento para hacerse la interesante, Celine. ¡Son tiempos peligrosos!", "Quiere demostrar que está lista para su gira de 16 conciertos", "Después de haber visto su documental no sabéis lo que me alegra verla así", son algunos de los comentarios.

La famosa cantante volverá a los escenarios brindando un total de 16 conciertos en la Plenitude Arena, en Nanterre del 12 de septiembre al 17 de octubre. Sin embargo, su regreso no acabará ahí, ya que también cuenta con una serie de conciertos para mayo de 2027.

Su retorno a los escenarios emociona luego de que en diciembre de 2022 revelara que tendría que mantenerse fuera de la escena musical debido al síndrome de la persona rígida que le fue diagnosticado.

Por esta razón, la ganadora de cinco premios Grammy tuvo que cancelar su gira musical ' Courage World Tour'.