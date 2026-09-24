La plataforma por la que debía salir Amaia Montero en un concierto se bloqueó y la cantante quedó asomada a ras de suelo

La cantante española Amaia Montero protagonizó una curiosa escena durante un concierto de la aclamada agrupación La Oreja de Van Gogh, de la que es su líder y vocalista, en el escenario del Movistar Arena de Madrid.

La plataforma por la que debía salir para iniciar su concierto se bloqueó con lo que la cantante quedó asomada a ras de suelo en lo que fue una curiosa escena para los espectadores.

El evento sucedió cuando la famosa banda musical se encontraba interpretando el ya conocido por muchas generaciones tema ’20 de enero’.

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Las imágenes generaron múltiples reacciones, incluidas varias en las que afloró el sentido del humor.

“¡El escenario no pudo con ella! Amaia Montero se quedó atascada en una plataforma durante el Tantas Cosas que Contar Tour 2026 en Madrid justo antes de cantar 20 de enero. Entre las risas del público y los gritos de ‘¡No sube, no sube!’, la cantante demostró que la mejor actitud lo arregla todo”, relató @CodigoQro, una de las cuentas que compartió el momento.

La agrupación española la Oreja de Van Gogh lanzó el pasado 31 de diciembre, en horas de la noche cuando 2025 se terminaba, una canción que se convirtió en el primer tema publicado tras el regreso de la artista Amaia Montero.

El tema ‘Todos estamos bailando la misma canción’ ha tenido un recibimiento positivo entre los seguidores de la banda.

Amaia Montero estuvo con La Oreja de Van Gogh desde sus inicios en 1996 e hizo parte de su época más exitosa con los álbumes ‘El viaje de Copperpot’ (2000) y ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ (2003).

Sin embargo, en 2007, Amaia tomó la decisión de dejar el grupo para emprender su carrera en solitario, por lo que el grupo llamó a una exconcursante del reality Factor X llamada Leire Martínez, quien aceptó formar parte de la banda y estuvo con ellos hasta el 2024.

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Leire de esa manera se convirtió en la imagen del grupo durante casi dos décadas y en una figura aclamada por los fanáticos del grupo.