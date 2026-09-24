NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
banda

La plataforma por la que debía salir Amaia Montero en un concierto se bloqueó y la cantante quedó asomada a ras de suelo

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
La cantante española Amaia Montero (EFE)
La cantante española Amaia Montero (EFE)
El suceso se dio cuando la famosa banda musical se encontraba interpretando el ya conocido por muchas generaciones tema ’20 de enero’.

La cantante española Amaia Montero protagonizó una curiosa escena durante un concierto de la aclamada agrupación La Oreja de Van Gogh, de la que es su líder y vocalista, en el escenario del Movistar Arena de Madrid.

La plataforma por la que debía salir para iniciar su concierto se bloqueó con lo que la cantante quedó asomada a ras de suelo en lo que fue una curiosa escena para los espectadores.

El evento sucedió cuando la famosa banda musical se encontraba interpretando el ya conocido por muchas generaciones tema ’20 de enero’.

o

Las imágenes generaron múltiples reacciones, incluidas varias en las que afloró el sentido del humor.

“¡El escenario no pudo con ella! Amaia Montero se quedó atascada en una plataforma durante el Tantas Cosas que Contar Tour 2026 en Madrid justo antes de cantar 20 de enero. Entre las risas del público y los gritos de ‘¡No sube, no sube!’, la cantante demostró que la mejor actitud lo arregla todo”, relató @CodigoQro, una de las cuentas que compartió el momento.

La agrupación española la Oreja de Van Gogh lanzó el pasado 31 de diciembre, en horas de la noche cuando 2025 se terminaba, una canción que se convirtió en el primer tema publicado tras el regreso de la artista Amaia Montero.

El tema ‘Todos estamos bailando la misma canción’ ha tenido un recibimiento positivo entre los seguidores de la banda.

Amaia Montero estuvo con La Oreja de Van Gogh desde sus inicios en 1996 e hizo parte de su época más exitosa con los álbumes ‘El viaje de Copperpot’ (2000) y ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ (2003).

Sin embargo, en 2007, Amaia tomó la decisión de dejar el grupo para emprender su carrera en solitario, por lo que el grupo llamó a una exconcursante del reality Factor X llamada Leire Martínez, quien aceptó formar parte de la banda y estuvo con ellos hasta el 2024.

o

Leire de esa manera se convirtió en la imagen del grupo durante casi dos décadas y en una figura aclamada por los fanáticos del grupo.

Temas relacionados:

banda

Estrenos musicales

Gira musical

Música

Música latina

Conciertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos respaldando la recuperación de Venezuela”: José Antonio Kast tras encuentro con Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Santa Marta militarizada: patrullajes del Ejército buscan devolver la tranquilidad de residentes y turistas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Entretenimiento

Ver más
39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards / Óscar D'León, cantante y músico venezolano - Fotos: X / Instagram
Óscar D' León

'El Sonero del Mundo', Oscar D'León, será homenajeado con el Premio Leyenda de los Hispanic Heritage Awards

Dolly Parton (AFP)
Música

Revelan la causa de muerte de la legendaria cantante de música country Dolly Parton

Lionel Messi | Foto: AFP
Lionel Messi

El inocente momento que protagonizó el hijo de Messi durante la celebración del título con Inter Miami

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Primer Ministro de el Reino Unido, Andy Burnham-Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Reino Unido y Estados Unidos acuerdan una alianza de defensa en IA para blindar infraestructuras críticas

Mapa lumínico de Venezuela / Una pareja de adultos mayores en medio de un corte eléctrico en Maracaibo (Venezuela) - Fotos de referencia: X / EFE
Apagones

Ocho estados en Venezuela se ven afectados por nuevas fallas eléctricas

Presidente Donald Trump-Foto: EFE
Asamblea General de la ONU

Encuentros y desplantes: esto es lo que dio de qué hablar en la Asamblea de la ONU

Flavio Bolsonaro junto a su fórmula vicepresidencial, Alfredo Gaspar - Foto: EFE
Brasil

Flávio Bolsonaro supera a Lula por primera vez: encuesta muestra un escenario ajustado para elecciones en Brasil

Omar Bula y Vivian Aisen - Foto Cancillería Colombia
Israel

La Corte Internacional de Justicia confirmó la salida de Colombia del caso contra Israel por genocidio

Colombia femenia Sub-20 - Foto EFE
Selección Colombia

Jugadora de la Selección Colombia le gritó gol en la cara a portera que imitó al 'Dibu' Martínez en el Mundial Femenino Sub-20

Segundo ciclo de conversaciones entre el régimen de Venezuela y la AN 2015 - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

Régimen venezolano y Asamblea Nacional 2015 "acuerdan" mecanismo de seguimiento sobre libertad de expresión: "fortalece el acceso a la información"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023