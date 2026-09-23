Flávio Bolsonaro promete integrar a Brasil en el "Escudo de las Américas" impulsado por Donald Trump si gana en las elecciones

El senador y candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, anunció este miércoles que incorporará formalmente a la nación sudamericana al Escudo de las Américas, mecanismo de cooperación en seguridad promovido por la administración de Donald Trump en caso de resultar electo en los comicios presidenciales del próximo mes de octubre.

Durante una retransmisión en plataformas digitales, el aspirante del Partido Liberal (PL) reprochó la ausencia del actual Ejecutivo brasileño en la cumbre multilateral celebrada por la Casa Blanca en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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"Brasil formará parte del Escudo de las Américas a partir del año que viene. Yo voy a colocarlo para que así se una a esos países que combaten el narcoterrorismo. ¿Por qué Brasil no está? Porque hay un presidente que es condescendiente con los bandidos”, aseveró el senador Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro sostuvo que la adhesión al bloque permitirá fortalecer el intercambio de inteligencia militar, blindar los pasos fronterizos contra el tráfico de pertrechos e imponer bloqueos financieros a las estructuras delictivas.

El senador adelantó que clasificará como agrupaciones “narcoterroristas” al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), alineando la legislación interna con los parámetros fijados por Washington y declarando que la delincuencia solo tendrá como destino “el cementerio o la cárcel”.

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A pocas semanas de acudir a las urnas, la propuesta contrapone dos visiones antagónicas: la integración en el esquema multinacional promovido por la Casa Blanca frente al modelo de cooperación autónoma impulsado por el actual gobierno de Planalto.