Lluvia de goles: estos son los resultados que dejó una cuarta jornada de la Copa Venezuela llena de emociones

La cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2026 ha estado marcada por las goleadas y una alta producción ofensiva, con 38 goles en nueve partidos jugados entre el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre.

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Uno de los resultados más abultados lo consiguió Caracas FC, que goleó 5-0 a Barquisimeto SC en el estadio Farid Richa. Jesús Quintero hizo el primero del marcador al minuto 18 y Chris Martínez aumentó la ventaja poco antes del descanso. En la segunda parte se hicieron presentes Ángel López, Lucciano Reinoso y Ángel Figueroa para concretar la goleada.

Exactamente el mismo marcador se repitió en Puerto La Cruz, lugar donde Mineros de Guayana derrotó 5-0 a Dynamo Puerto. José Pinto y José Useche anotaron antes del descanso. Por su parte, Carlos Espinoza, Maikel Guevara y Ali Haiek culminaron la victoria en la segunda mitad.

Monagas SC igualmente fue l protagonista de una de las grandes goleadas de la fecha al ganar 5-1 a Bolívar SC en el estadio Monumental de Maturín. Fernando Basante anotó el primero al conjunto local en tan solo tres minutos de juego, pero William Arismendi logró el empate para Bolívar en el 19. Tras el descanso, el equipo monaguense de nuevo tomó el control y Edder Farías, Deivis Pérez, Wilmer Vallenilla y Santiago Natera sellaron el triunfo.

Aragua FC fue otro de los equipos que ganó a lo grande. El club aragüeño le ganó 5-2 a Yaracuyanos en San Felipe, en un partido que tuvo siete goles. Jorge Pinto ha sido fundamental para ofensiva con un triplete entre los minutos 49 y 68. Gómez y Jhonatan Acosta concretaron la producción visitante. Yaracuyanos reaccionó con tantos de Jabdiel Silva y Jeremi Márquez, pero no fue suficiente para responder ante la buena ofensiva del rival

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En Barinas también hubo un mismo resultado, donde justamente, Atlético Barinas venció 5-2 a Atlético El Vigía. Diego Rodríguez, Argel Sánchez, Juan Beltrán protagonizó un doblete y Yehová Osorio anotaron para el ganador. Stibenson Herrera y Yeremi Parra descontaron para el visitante.

Por último, la jornada tuvo también resultados más cerrados. Zamora FC venció 2-0 a Real Frontera, Anzoátegui FC remontó para ganar 2-1 a Deportivo Miranda y Deportivo Lara se hizo con la victoria de 2-1 a Trujillanos con un doblete de Néstor Verenzuela. El único partido sin goles ha sido el empate 0-0 entre Ureña SC y Rayo Zuliano.