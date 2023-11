El incómodo momento que protagonizó reconocida cantante colombiana al presentar un premio en los Latin Grammy; no pudo con una frase en inglés

Este jueves se llevó a cabo la edición número 24 de los premios Latin Grammy en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), en la ciudad de Sevilla, España.

En medio de la ceremonia, la reconocida cantante colombiana Ana del Castillo protagonizó un incómodo momento al presentar importante premio.

El hecho ocurrió cuando la artista de música vallenata se subió al escenario para presentar la categoría a ‘Mejor Álbum de Jazz’.

Tras revelar los nominados y abrir el sobre para nombrar el ganador, del Castillo cometió un error que generó varias risas entre los asistentes.

Pues la artista que se ha caracterizado por su espontaneidad y carisma no supo cómo pronunciar algunas palabras que aparecían dentro del sobre.

"Y el ganador es… Raqui, raqui, vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito D’ Rivera con ‘With at the yo no sé qué”, expresó para referirse a ‘I missed you too’ (with reunion sextet).

Ante el nombramiento, los ganadores de la noche caminaron hacia el escenario y compartieron un pequeño discurso que habían preparado con antelación.

El incidente no pasó desapercibido por algunos de los internautas que aprovecharon el momento para destacar la personalidad de la artista, así como también para criticarla por su pronunciación.

“Me encanta esa mujer”; “Del Castillo es la sensación del momento”; “Me encanta su personalidad”; “Debió prepararse para la presentación”; “La amo, ella es la mejor”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe señalar que la artista estuvo nominada en dos premios, uno de ellos era ‘Mejor álbum cumbia/vallenato y también a Mejor Nuevo Artista. En la primera categoría perdió ante Carlos Vives.