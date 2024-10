El incómodo momento que vivió la esposa de Falcao García, Lorelei Taron, cuando una mujer se acercó a pedirle un autógrafo a su marido: “es que no lo voy a olvidar”

El futbolista colombiano Radamel Falcao García ha demostrado no solo un gran talento en la cancha, que lo ha convertido en el jugador colombiano con más goles de la historia, sino también en su matrimonio con la argentina Lorelei Tarón.

La pareja lleva 17 años de casados y fruto de esta unión han nacido cinco hijos Dominique, Desireé, Anette, Jedidiah y Heaven.

Actualmente, la familia colombo-argentina se encuentra viviendo en Bogotá, debido a que Falcao, quien se encuentra en el ocaso de su carrera, quiso cumplir un sueño y era el de jugar en Millonarios, el equipo de sus amores.

Mientras Falcao se recupera de la lesión que lo tiene marginado de las canchas y asiste a los compromisos publicitarios que tiene, su esposa no pierde el tiempo y también trabaja en su carrera musical, modela para marcas y también asiste a entrevistas para contar detalles de su vida personal y en familia.

Recientemente estuvo en una entrevista con la periodista Vanessa de la Torre para el podcast ‘Geniales y Mayores’ en el que hablaron diferentes temas de la vida, lo que ha sido su llegada a Colombia y lo que ha vivido en su matrimonio con ‘el Tigre’.

Una de las preguntas que se hicieron virales fue “¿usted es celosa?” a lo que Lorelei, pensativa, le responde “cuido lo que es mío”, pero, acto seguido, cuenta una incómoda experiencia que tuvo con una fanática de Falcao recién se casaron.

“Me acuerdo una situación, estaba recién casada y un achica viene y le dice ‘me firmas acá’ y señala el escote, es que no me voy a olvidar. Falca me mira y le dice a la chica que no le va a firmar ahí, ella le insiste y quedé cómo ‘wow’ y así me he encontrado un montón situaciones”, comentó Lorelei.

Su anécdota ha tenido diferentes reacciones: “Pero como no va a cuidar a semejante hombre”, “me imagino que cuando él la miró, la mirada de ella le dio la respuesta inmediata”, “que una mujer te cuide, humm es privilegio de pocos”, “siempre es que hay mujeres que no respetan”, entre otros mensajes.

Sin embargo, el matrimonio entre Falcao García y Lorelei Taron es uno de los más estables de la farándula y no se han escuchado ni rumores de separación y en cambio sí muchos comentarios de admiración y de deseo por lograr tener una pareja así de estable.