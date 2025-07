Llegar a la selección y ser campeón de la Copa Libertadores: los sueños de Duván Vergara, colombiano que fue transferido al fútbol argentino

El delantero Duván Vergara, quien hace unos días partió del América de Cali para incursionar en el balompié de Argentina, donde espera ser protagonista con Racing Club tanto en las competencias locales, como en la Copa Libertadores, reveló que trabajará por ganarse un lugar en selección Colombia.

Vergara, quien llegó con un buen ritmo futbolístico, ya adelanta trabajos de pretemporada con el equipo dirigido por Gustavo Costas, que se prepara para el inicio del Torneo Clausura que dará inicio este viernes 11 de julio.

Previo a lo que podría ser su debut con Racing Club, el extremo colombiano se siente preparado para afrontar este nuevo reto en territorio argentino.

"Vengo en un buen presente después de una lesión que tuve en México. Por eso Racing se fijó en mí. Porque todo depende del rendimiento de uno. El hincha se va a encontrar con un Duván mucho más maduro, que este año cumplirá 29 años. Un jugador con buen recorrido, que ha tenido la oportunidad ya de ganar", fueron parte de las palabras del extremo al diario Olé de Argentina.

Asimismo, Vergara se refirió a las referencias que le hizo su excompañero Juan Fernando Quintero, quien hizo parte del equipo de Avellaneda, campeón de la Copa Sudamericana en el año 2024.

VEA TAMBIÉN La FIFA publica actualización de su ranking: Venezuela sube tras quedar cerca del repechaje en el Mundial y Colombia se consolida en posición clave o

"Juanfer me dijo que si venía a Racing me iba a encontrar con un excelente grupo, que venía a competir. Me dijo que me iba a sentir querido. Me dijo que la gente de Racing es muy pasional, que es una locura. Yo soy un jugador que se identifica mucho con la gente", manifestó.

De esta manera, el extremo dejó clara la buena relación que tuvo con Quintero en su paso por el América de Cali.

Las aspiraciones de Duván Vergara con Racing Club en la Copa Libertadores y su ilusión de ser parte de la Selección Colombia

El nacido en Montería dejó ver la ilusión que le hace jugar la Libertadores con la Academia, escuadra que se encuentra en los octavos de final del certamen, instancia en la que enfrentarán a Peñarol de Uruguay. Considera que Racing tiene una gran nómina para afrontar este reto con el que aspira a disputar la gran final.

Asimismo, el extremo colombiano, quien se ha caracterizado por sus habilidades de regate, marcar goles y velocidad, quiere destacarse en el fútbol argentino y así poder recibir el tan anhelado llamado al combinado nacional; es uno de sus grandes sueños.

"Sé lo duro que es. Pero este equipo está preparado para ganar la Libertadores (…) Me veo cerca de ganarla por la clase de compañeros que hay. Te exigen día a día y eso es importante. Es un sueño ganar la Libertadores, ahorita que la tengo cerca. Y también, llegar a la selección. Nunca estuve, pero siento que aquí me van a ver más", expresó Duván Vergara al diario Olé.