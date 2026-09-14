"La autoridad regresa a Guamalito y se queda": Abelardo de la Espriella sobre masivo despliegue en zona en la que atentó el ELN

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró el despliegue masivo de la Fuerza Pública en la población de Guamalito cuya estación de Policía fue destruida, en días pasados, al parecer por integrantes del ELN.

“Nuestra Policía Nacional retomó la seguridad en el corregimiento de Guamalito, Norte de Santander, con el despliegue de 150 uniformados de comandos especiales”, indicó el mandatario.

El presidente afirmó que el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, asumió “personalmente la situación y se trasladó al territorio para liderar el despliegue y garantizar la recuperación de la seguridad en la zona”.

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“Mientras se reconstruye la infraestructura afectada por los ataques, nuestros policías permanecerán allí protegiendo a la población y haciendo prevalecer el orden, la autoridad y la ley”, indicó.

El mandatario manifestó que este despliegue entrega un mensaje “claro”. “Ningún grupo criminal ni narcoterrorista va a expulsar al Estado de un solo centímetro de Colombia. Donde pretendan sembrar terror, responderemos con más Fuerza Pública, más presencia institucional y toda la contundencia de la ley”, afirmó.

“Guamalito no está solo. El Estado llegó para quedarse”, remató el mandatario de los colombianos.

De la Espriella se pronunció en un mensaje en X en el que reaccionó a un mensaje que entregó Alarcón Campos a la población en Guamalito.

“La institución está aquí para protegerlos. Hemos desarrollado una planeación especial para retomar el control de este importante punto en el departamento de Norte de Santander”, aseguró Alarcón.

El mayor general aparece en el video acompañado de dos policías y fuertemente armado.