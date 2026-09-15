Tom Cruise revela que no le teme a morir durante las escenas de riesgo: “Me gusta estar al borde de un precipicio”

Tom Cruise prepara su regreso a la pantalla grande con Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

El actor habló sobre el proyecto durante una extensa entrevista con la revista estadounidense GQ, en la que, por primera vez en aproximadamente 20 años, abordó distintos aspectos de su carrera frente a los medios.

Aunque prefirió mantener al margen los temas relacionados con su vida personal, sí compartió algunas reflexiones sobre su manera de entender la vida y su profesión.

Durante la conversación, Cruise fue consultado directamente sobre la muerte y aseguró que no siente temor ante ella.

El protagonista de Mission: Impossible explicó que las escenas de riesgo que realiza no buscan simplemente generar impacto, sino despertar emociones en quienes observan sus películas. También señaló que considera la incertidumbre una parte esencial de la aventura.

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Al hablar sobre su relación con el peligro, el actor recurrió a una imagen que, según explicó, representa buena parte de su trayectoria: encontrarse al borde de un precipicio, tanto de manera literal como simbólica.

“Creo que podrías mirar mi vida y decir: ‘Me gusta estar al borde de un precipicio’”, comentó Cruise a GQ. Desde esa perspectiva, describió su carrera como una constante búsqueda de nuevas experiencias, culturas y conexiones humanas.

El actor destacó que las acrobacias y escenas peligrosas no constituyen el objetivo principal de su trabajo. Para él, lo verdaderamente importante es descubrir cómo utilizar esos recursos cinematográficos para generar una respuesta emocional en el público.

También explicó que suele analizar si cada escena consigue transmitir correctamente aquello que el equipo pretende comunicar. Después de desarrollar esta idea sobre su trabajo, respondió de manera directa a la pregunta sobre la muerte.

“¿Entonces temo a la muerte? No, no la temo”, afirmó.

Sin embargo, Cruise aclaró que esto no significa que nunca experimente miedo. Según explicó, puede sentir temor, pero no permite que esa sensación le impida asumir nuevos desafíos.

“No es que no tenga miedo”, señaló, antes de explicar que acepta tanto las certezas como las dudas propias de la existencia. En su opinión, tanto hacer películas como vivir implica acercar aquello que resulta incierto a lo que conocemos, al mismo tiempo que se generan nuevas incógnitas que permitan continuar avanzando y mantener vivo el sentido de aventura.