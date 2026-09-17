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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Lionel Messi

“Conmigo no”: el encontrón entre Lionel Messi y Don Garber, comisionado de la MLS, durante la celebración de Inter de Miami por la Campeones Cup

septiembre 17, 2026
Por: David Lozano
Lionel Messi en Inter de Miami - EFE
Lionel Messi en Inter de Miami - EFE
El motivo de la conversación no fue informado oficialmente. Ni Messi, ni Garber, ni Inter Miami, ni la MLS se expresaron sobre lo sucedido durante la premiación.

La celebración de Inter Miami por la Campeones Cup tuvo un episodio que dejó en evidencia la tensión que tuvo por segundos el 10 de Las Garzas. Lionel Messi protagonizó un cruce con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), durante la ceremonia posterior al triunfo 2-0 frente a Cruz Azul, en una secuencia que las cámaras registraron antes y después de la foto oficial con el trofeo.

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El episodio ocurrió en el Nu Stadium de Miami, una vez que el conjunto de Florida recibió la copa. Messi, que cosechó el título 48 de su carrera, fue una de las figuras de la final: marcó el primer gol a los 24 minutos, con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez, y asistió a Casemiro en el 2-0 definitivo, que llegó a los 81 minutos.

Las imágenes muestran a Garber acercándose a Messi en el campo de juego. El capitán de Inter Miami responde con movimientos de manos y una expresión seria, antes de alejarse para reunirse con sus compañeros. En medio de esto, se ve claramente cómo, con la expresión y sus palabras, dice “conmigo no”.

El motivo de la conversación no fue informado oficialmente. Ni Messi, ni Garber, ni Inter Miami, ni la MLS se expresaron sobre lo sucedido durante la premiación.

En las imágenes se alcanza a interpretar cierto malestar de Messi al toparse con el dirigente, quien se aproximó al futbolista argentino y pareció recibir una respuesta firme mientras el jugador hacía gestos con sus manos. No obstante, el audio y las tomas disponibles no permiten establecer con certeza el contenido completo de la conversación ni la razón del enojo.

La secuencia continuó después de la foto con el plantel. Messi volvió a celebrar con sus compañeros, sonrió frente a las cámaras y compartió el momento con integrantes de su familia. Sin embargo, en medio de la celebración también se evidenció cuando Garber, al parecer, le dijo algo y el argentino dejó ver nuevamente su molestia.

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Cabe resaltar que Lionel Messi había tenido su estreno oficial en el club de Florida justamente ante Cruz Azul, en julio de 2023. Aquella vez convirtió un tiro libre en tiempo de descuento que definió el 2-1 en la Leagues Cup. Tres años después, el mismo rival quedó ligado a otro registro personal del rosarino.

Finalmente, Inter Miami obtuvo así su primera Campeones Cup, un certamen que enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX. El triunfo se sumó a los logros del club desde la llegada de Messi, entre ellos la Leagues Cup de 2023, el Supporters’ Shield de 2024 y la MLS Cup de 2025.

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