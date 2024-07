Ella es la artista colombiana que ha recaudado más de 300 millones de dólares en una sola gira de conciertos

La cantante colombiana Karol G cerró el pasado martes su gira musical ‘Mañana Será Bonito Tour’ con broche de oro al consagrarse como la primera mujer en llenar cuatro noches seguidas el mítico estadio Santiago Bernabéu.

El show, que contó con asistencia récord, fue transmitido en vivo por el canal oficial de la ‘Bichota’ en su cuenta de YouTube, en donde más de un millón de personas pudieron disfrutar del espectáculo desde sus casas.

Al finalizar su gira, un reporte especializado en datos de conciertos determinó que el ‘Mañana Será Bonito Tour’ entró al top siete de las giras de conciertos de artistas femeninas más exitosas en la última década.

De acuerdo con la cuenta Touring Data, Touring Data la gira de Karol G es el séptimo acto femenino en la historia que recauda más de 300 millones de dólares en una sola gira de conciertos.

“Karol G es el séptimo acto femenino en la historia que recauda más de 300 millones de dólares en una sola gira de conciertos o residencia, uniéndose a Madonna, CelineDion, TaylorSwift, Pink, Beyonce y BLACKPINK”, indicaron.

Es de señalar que Karol G continúa cosechando éxitos y premios gracias a su talento en la música.

La paisa ha logrado un importante reconocimiento a nivel mundial por su talento y trabajo artístico, lo que la llevó recientemente a ser galardonada con el premio ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el 9 de junio.

Las razones por las que se ganó este premio son por su impacto musical, así como también su compromiso a temas cívicos y humanitarios a través de su fundación ‘Con Cora’, que busca ayudar en diferentes aspectos a las mujeres menos favorecidas.

Además, se le reconoce la lucha que dio a través de los años para ser una de las artistas más escuchadas y reconocidas del mundo: “yo me anduve Colombia en bus llevando el cd de pueblito en pueblito, cantamos en discotecas, colegios y universidades y durante mucho tiempo me creí que esto no era para mí de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr”, fueron palabras de la artista paisa.

Debido a estos logros Billboard la nombró la Mujer del Año 2024; Karol G no pudo asistir debido a varios compromisos en Europa por su gira ‘Mañana será más bonito tour’.

“Me siento agradecida por este reconocimiento, me siento honrada por lo que significa y la responsabilidad que trae detrás de ese premio, quiero agradecer infinitamente a todas las mujeres que han hecho posible que yo reciba esto, a todas las mujeres que forman parte de mi vida de mi trabajo”, señaló Karol G