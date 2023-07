Estas son las producciones de Hollywood frenadas por huelga de actores tras fracaso en negociaciones

La industria cinematográfica se enfrenta a la peor parálisis en 60 años luego de que los actores de Hollywood decidieran iniciar una huelga tras finalizar, sin éxito, las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) .

La protesta convocada por el comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), comenzó este viernes 14 de julio y se unió a la de los guionistas que están en paro desde hace más de dos meses.

El paro ha dejado a los estudios sin opciones y sin actores que pueden hacer parte de sus series y películas.

'Gladiator', protagonizada por Paul Mescal y que cuenta con Pedro Pascal en su reparto, ha tenido que parar sus grabaciones que se estaban llevando a cabo en Malta.

Lo mismo ha sucedido con la tercera parte de 'Deadpool', en la que participa Hugh Jackman en su vida a Wolverine y cuyo rodaje final estaba programado para el mes de septiembre.

Otras de las producciones interrumpidas son 'Mission: Impossible: Dead Reckoning - Part 2' con la participación de Tom Cruise y la segunda parte de 'Beetlejuice', la película protagonizada por Michael Keaton, Jenna Ortega y Monica Bellucci.

Asimismo, 'Bad Boys 4', con Will Smith también se encontró en el inicio de su producción cuando fue interrumpida por la huelga.

Las producciones cinematográficas como 'It Ends with Us' (Sony) y 'The Killer' (Universal Pictures) también mejoraron frenados. Además de la adaptación al cine del musical de Broadway 'Wicked' que retomará sus grabaciones una vez que el paro de actores finalice.

Cabe señalar que los huelguistas piden a los estudios estadounidenses mejoras salariales, un ajuste de los pagos que reciben por retransmisiones de sus producciones, así como definición sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria, entre otros puntos.