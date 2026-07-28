Revelan en detalle qué pasó con Jhon Jader Durán en la selección Colombia tras supuesto altercado con Néstor Lorenzo: "El profe se cayó"

La Selección Colombia solo pudo alcanzar los octavos de final en el Mundial 2026, luego de caer ante Suiza en tanda de penaltis.

El combinado tricolor sufrió la falta de gol dado que durante los cinco partidos que disputó en la Copa del Mundo solo anotó en cinco ocasiones.

Precisamente, uno de los delanteros ausentes fue Jhon Jader Durán, quien no hizo parte de los convocados, incluso desde varios meses antes del comienzo de la cita orbital.

Cabe recordar que la última vez que Durán estuvo en la selección Colombia fue hace más de un año, el 6 de junio de 2025. El delantero fue titular en el encuentro por Eliminatorias ante Perú, pero días después fue desconvocado por una supuesta lesión en la espalda.

No obstante, varios medios aseguraron que el atacante de 19 años fue desafectado por una supuesta pelea en el camerino e incluso se llegó a hablar de un enfrentamiento con el entrenador Néstor Lorenzo.

Dichas versiones fueron negadas por la selección Colombia y el mismo entrenador argentino.

En las últimas horas, un entrenador que conoce muy bien a Durán dio a conocer la versión del propio jugador que fichó días atrás por el Benfica de Portugal.

Se trata del director técnico Alberto Suárez, actual entrenador de Envigado y quien dirigió al delantero Jhon Jader Durán en el pasado.

En el programa de YouTube llamado Un Break, Suárez relató lo que le dijo Durán sobre ese supuesto altercado.

"Lo acusan de un evento en el camerino de la Selección Colombia, yo le pregunté si era cierto y me dijo que no", comenzó diciendo.

Luego, Suárez contó lo que le habría dicho el delantero sobre ese episodio.

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"Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe (Lorenzo) me agarró por detrás, yo no sabía que era el profe y yo abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara y era el profe, y el profe se cayó”, contó.

“Este es un niño, y sabe qué es lo que le duele al país, que es un niño rico, porque tiene mucho dinero. Si no tuviera tanto dinero a la gente no le importaría lo que hacía”, añadió.