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Martes, 21 de julio de 2026
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Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos "no ha terminado en absoluto" su campaña contra el régimen de Irán

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Montaña Pickaxe es una instalación nuclear enterrada a gran profundidad cerca de Natanz donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una planta de enriquecimiento no declarada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que "no ha terminado en absoluto" su campaña contra Irán, y advirtió que el próximo objetivo militar podría ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe.

Montaña Pickaxe es una instalación nuclear enterrada a gran profundidad cerca de Natanz donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una planta de enriquecimiento no declarada.

"Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", dijo Trump, y añadió que normalmente no anunciaría blancos militares, pero que "no hay nada que (los iraníes) puedan hacer al respecto".

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Trump estimó que a Irán le llevaría más de 20 años reconstruir los daños actuales, en declaraciones a periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun.

"Si nos fuéramos ahora, a Irán le llevaría 20, 25 años reconstruir. Pero no hemos terminado en absoluto", afirmó.

Dos semanas después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, Irán intensificó el martes sus ataques en Oriente Medio en una guerra total, según Teherán, que amenaza con extenderse al mar Rojo.

Dos semanas después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, Irán intensificó este martes sus ataques en Oriente Medio en una guerra total, según Teherán, que amenaza con extenderse al mar Rojo.

Si la república islámica ya controla el estratégico estrecho de Ormuz, sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación desde y hacia puertos sauditas en el mar Rojo.

El presidente Donald Trump declaró este martes que Estados Unidos "no ha terminado en absoluto" su campaña contra Irán, tras la décima noche consecutiva de bombardeos.

"Si nos fuéramos ahora, a Irán le llevaría 20, 25 años reconstruir", afirmó a periodistas en la Casa Blanca.

Durante la guerra en Gaza, los rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, ya perturbaron gravemente el tráfico marítimo mundial con lanzamientos de drones y misiles contra buques que pasaban por esa zona.

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