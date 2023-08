Hija de Rocío Durcal está indignada con Shakira por una de sus canciones: "hay una barrera que no hay que cruzar"

La colombiana Shakira ha tenido un año de ensueño en el tema artístico gracias a que los últimos lanzamientos que ha tenido han sido muy mediáticos y exitosos, devolviéndola a la cima de la música en la que estuvo en principios de los 2000.

Se puede decir que la canción que abrió esta senda de éxitos fue la ‘Music Sessions #53’ en colaboración con el DJ argentino Bizarrap, que ha batido récords desde su lanzamiento el pasado 11 de enero, convirtiéndola en una de las canciones latinas más importantes del mundo.

Pues siete meses después del lanzamiento de este ‘hit’, Shaila Dúrcal, la hija de la recordada y famosa cantante española Rocío Dúrcal, dio su opinión al respecto y no solo defendió al exesposo de ‘Shak’, Gerard Piqué, en esta situación, sino que rechazó la letra de esta sesión, aseverando que se sobrepasaron los límites.

“He tenido una educación en la que siempre mis padres me han enseñado a mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar”, dijo Durcal en una entrevista que le concedió a la televisión española.

Además, agregó que no es que esté en contra de las canciones de desamor, siente que es válido cantarlas, pero sin llegar a exponer la vida privada, pues es algo que, a su parecer, es muy incómodo y no le gusta.

VEA TAMBIÉN La reacción de Bizarrap a 'Acróstico', la nueva canción de Shakira o

Shaila Dúrcal no ha sido la primera detractora que le ha salido a Session #53, pues el jugador colombiano James Rodríguez, también había dicho en una entrevista que las canciones de Shakira contra Piqué no le habían gustado: "Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere. No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso".

Pese a las críticas, la canción lideró en su momento de lanzamiento muchas de las listas de popularidad y streaming a nivel mundial y su video, actualmente, tiene más de 600 millones de reproducciones, además, el tema con Bizarrap estableció el récord de ser la pista latina más vista en YouTube en 24 horas con 63.000.000 y también se convirtió en el sencillo latino más rápido en alcanzar los 100 millones de visitas en YouTube.