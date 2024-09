Justin Timberlake fue condenado a trabajos comunitarios por conducir en estado de embriaguez en Nueva York

El cantante Justin Timberlake fue condenado a realizar trabajos comunitarios por haber conducido en estado de embriaguez en junio, según ordenó este viernes un juez de un tribunal cerca de Nueva York, donde la estrella pop se declaró culpable.

El juez del Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village, Carl Irace, impuso a Timberlake una sentencia de trabajos comunitarios y ordenó a la estrella que hiciera una declaración pública.

El artista, de 43 años, se declaró culpable de un cargo menor de conducir bajo los efectos del alcohol, informó The New York Post.

El oficial que detuvo al cantante de "Cry Me a River" dijo que Timberlake no se encontraba en condiciones de conducir.

"Tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica, hablaba con lentitud, se tambaleaba y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas" que se le realizaron, decía el informe policial.

El artista de 43 años fue detenido el pasado 18 de junio en la localidad de Sag Harbor Village, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York, tras saltarse una señal de "Pare" y no mantenerse recto en el carril por el que circulaba con su BMW.

Timberlake había cenado en The American Hotel en Sag Harbor y cuando se dirigía a la casa de un amigo fue parado por la Policía, que lo trasladó a la comisaría donde pasó el resto de la noche, según la prensa local.

El intérprete de ‘Mirrors’, que cuenta con 10 premios Grammy y también una carrera como actor, compareció ante la Fiscalía de Sag Harbor antes de ser liberado por las autoridades.

El cantante fue citado para el 26 de julio de nuevo ante la justicia, confirmó a la AFP una fuente del tribunal.

El juez accedió a revisar una moción del abogado de Timberlake, Edward Burke, en la que pidió a la fiscalía desestimar el caso porque la denuncia penal presentada por el policía que lo detuvo tiene "defectos" de forma.

En un comunicado, Burke sostuvo que su defendido "no estaba intoxicado y no debería haber sido detenido por conducir ebrio".

"La Policía cometió una serie de errores muy significativos en este caso", dice, antes de manifestar su confianza en que "se retirarán las acusaciones".

El intérprete de "Selfish" se encuentra en Europa con su gira "The Forget Tomorrow World Tour" para promover su último disco.

Su último álbum, "Everything I Thought It Was", lanzado en marzo pasado, ha sido el único de su autoría que no alcanzó el número uno desde la publicación de "Justified" in 2002.