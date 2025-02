Kanye West aseguró que tiene autismo y reveló la razón por la que no toma sus medicamentos

El rapero estadounidense Kanye West ha sorprendido al mundo de la música al darle un giro a su diagnóstico de salud mental que todos conocían.

Durante una reciente entrevista con el podcast ‘The Download’ reveló que su diagnóstico inicial, el cual le fue dado hace casi 10 años, fue puesto en duda por su esposa Bianca Censori.

Esto hizo que el intérprete de ‘Famous’ acudiera a un especialista, el cual le dio una nueva perspectiva de su diagnóstico.

‘Ye’ dijo que: “Mi esposa me llevó porque dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y resulta que en realidad tengo autismo”.

El fundador de ‘Yeezy’ comentó que esto le ayudó a comprender mejor su comportamiento y la forma que es percibido por otros; sin embargo, también explicó que en ocasiones su comportamiento representa un desafío para quienes lo rodean.

Kanye comentó que: “Es muy difícil para ellos porque se trata de un hombre adulto, no se lo puedes decir. No puedes tomar el control de su cuenta bancaria. No puedes controlar lo que digo en Twitter”.

El rapero también reveló por qué tomó la decisión de dejar su acuerdo con Adidas en 2022, señalando que: “Mi papá y mucha gente me decían: ‘No puedes dejar Adidas, ¿Cómo vas a dejar todo ese dinero? Esa sensación constante de no tener el control fue lo que me hizo perder el control”.

El intérprete de ‘Praise God’ fue cuestionado sobre si está tomando medicación para su diagnóstico de autismo, algo a lo que respondió que no lo hace.

Esto es porque no quiere que las medicinas puedan afectar de alguna manera su creatividad, pero hizo énfasis en que quiere trabajar en su salud mental.

West especificó que: “No he tomado la medicación desde que descubrí que no era bipolaridad y que ese no era el diagnóstico correcto”.

Y añadió que está buscando alternativas que no le bloqueen la creatividad porque al final “eso es lo que aporto al mundo y vale la pena si eso significa que la creatividad sigue fluyendo”.