Kris Jenner reveló el motivo por el que le fue infiel a su exesposo Robert Kardashian

La reconocida matriarca y mánager del clan Kardashian-Jenner, Kris, recientemente sorprendió al mundo revelando la razón por la que le fue infiel a su exesposo, Robert Kardashian, con quien estuvo casada durante 12 años.

Jenner se casó con Robert en 1978, con quien tuvo a sus primeros cuatro hijos: Kourtney Mary (1979), Kimberly Noel (1980), Khloe Alexandra (1984) y Robert Arthur (1987).

Sin embargo, tras doce maravillosos años juntos, la pareja se divorció en 1991 debido a una aventura extramarital que tuvo un año antes con el futbolista Todd Waterman.

Ahora, varios años después, la socialité fue cuestionada por su hija Khloe sobre la razón por la que le fue infiel al fallecido abogado en aquella época, algo a lo que considera que se debió a la mentalidad que tenía en ese entonces.

Kris, quien catalogó su infidelidad contra el abogado como el “mayor error de su vida” explicó que: “ser muy joven y tonto es algo que influye porque realmente no entiendes las consecuencias de tus acciones”.

Jenner reconoció que ella no sabe exactamente qué fue lo que la llevó a ser infiel, ya que Robert “era un gran marido y padre. Y creo que caí en una situación en la que pensé que el césped era más verde en otro lugar y cometí un gran error”.

Pese a su infidelidad, la matriarca del clan Kardashian-Jenner explicó que tanto ella como Robert permanecieron unidos hasta el día de la muerte del abogado, quien falleció en 2003 tras una ardua lucha contra el cáncer de esófago.

“Hablamos por teléfono todo el día, nos ayudamos mutuamente en todo momento”, expresó Kris, quien también señaló que “No estoy orgullosa de cómo me comporté durante ese tiempo, pero ¿sabes qué? Todo sucede por una razón. Realmente, vivo mi vida pensando que Dios tiene un plan. Y sin que todo eso ocurriera, nunca habrían existido Kendall y Kylie”.

Tanto Kendall y Kylie son producto de su segundo matrimonio con Bruce Jenner, quien es hoy en día es transgénero y se hace llamar ‘Caitlyn Jenner, y de quien se divorció en 2014, tras 23 años de matrimonio.

Kris explicó que se casó con Bruce el mismo año que se divorció de Robert debido a que se enamoró de inmediato.

Kris Jenner y Robert Kardashian se conocen desde los 17 años, cuando la matriarca aún salía con un joven llamado Cesar y quien permanecía mucho tiempo viajando, por lo que ella estaba sola.

Sin embargo, en esa soledad Robert llegó a su vida y de a poco se fueron enamorando, lo que ocasionó un triángulo amoroso que casi termina a los golpes.

“Cuando regresamos a la casa de Cesar, he aquí que él llegó para sorprenderme. No fue muy agradable y no me enorgullezco de ello. De hecho, Cesar trató de jalar el suéter de Robert. Creo que hizo un hoyo en el suéter. No quise herir los sentimientos de nadie” declaró Jenner durante una entrevista en 2018.